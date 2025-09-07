Sabalenková obhájila titul na US Open. Domácí tenistku Anisimovovou porazila ve dvou setech
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková obhájila titul ve dvouhře na US Open. Světová jednička porazila ve finále v New Yorku turnajovou osmičku Američanku Amandu Anisimovovou 6:3, 7:6. Sedmadvacetiletá rodačka z Minsku vybojovala čtvrtý grandslamový titul a jediný v této sezoně. Na turnajích „velké čtyřky“ získala také jubilejní 100. vítězství.
Sabalenková vyhrála za hodinu a 34 minut. Stala se první tenistkou od roku 2014, která titul na betonových kurtech ve Flushing Meadows obhájila. Naposledy se to povedlo Američance Sereně Williamsové. Sabalenková porazila Anisimovovou počtvrté z deseti vzájemných utkání a oplatila jí letošní vyřazení v semifinále Wimbledonu.
„Všechny ty tvrdé lekce za to stály. Právě teď nemám slov,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která letos prohrála ve finále Australian Open s Američankou Madison Keysovou a na Roland Garros s její krajankou Coco Gauffovou.
O tři roky mladší Anisimovová nevyhrála grandslamový titul ani při druhé finálové účasti. V červenci prohrála v rozhodujícím utkání ve Wimbledonu s Polkou Igou Šwiatekovou 0:6, 0:6.
„Bylo to skvělé léto. Prohrát dvě finále za sebou je ale také velmi těžké,“ uvedla Anisimovová, která se v novém vydání světovém žebříčku posune na životní čtvrté místo. „Myslím, že jsem dnes nebojovala za své sny tak tvrdě,“ doplnila.
Sabalenková ovládla finále i přesto, že na vítězné míče prohrála 13:22. Útočně hrající Anisimovová doplatila na 29 nevynucených chyb, udělala také sedm dvojchyb. V utkání ztratila pětkrát servis.
„Vím, jak moc porážka ve finále bolí, ale věř mi, že to jednou vyhraješ. A po takhle těžkých porážkách si pak to vítězství ještě víc užiješ,“ podpořila ji Sabalenková.
Běloruská tenistka odvrátila v úvodní hře tři brejkboly a pak po prolomeném servisu získala vedení 2:0. Anisimovová reagovala třemi vyhranými gamy za sebou. Od té doby ale získala jen čtyři fiftýny a Sabalenková po čtyřech vyhraných hrách v řadě první set opanovala. Anisimovová měla v úvodní sadě 13 vítězných míčů, udělala ale také 15 nevynucených chyb.
Také ve druhé sadě získala Sabalenková brejk jako první. Přestože přišla o vedení 3:1, soupeřce vzápětí sebrala podání znovu a servírovala za stavu 5:4 na vítězství. Za stavu 30:30 sahala po mečbolu, zahrála ale v záklonu smeč do sítě a Anisimovová později s podporou fanoušků na kurtu Arthura Ashe srovnala.
Rozhodlo se v tie-breaku, kde už Sabalenková uspěla. Od stavu 0:1 vyhrála šest míčků za sebou a měla k dispozici pět mečbolů. Anisimovová první dva odvrátila, při třetím ale zahrála return do autu. Běloruska si radostí klekla a skryla obličej v dlaních. Vyhrála 19. tie break za sebou.