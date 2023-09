Bylo těžké udržet koncentraci, ale dopadlo to skvěle, říká juniorka Valentová po postupu do finále US Open

Českým tenisovým juniorkám se v posledních letech na grandslamech daří. Předloni triumfovala v Paříži Linda Nosková, minulý rok na stejném místě Lucie Havlíčková, která byla i ve finále US Open. V sobotu bude hrát o titul v New Yorku další naděje – šestnáctiletá Tereza Valentová, které se povedlo zvládnout opakovaně přerušený zápas kvůli horku a dešti. A také napodobit svůj idol, Srba Novaka Djokoviće. New York 7:38 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Juniorská tenistka Tereza Valentová na US Open | Zdroj: Profimedia

Tenistka pražské Sparty Tereza Valentová jezdí na grandslamy už od čtrnácti let, ale až nyní se dostala na turnaji tak daleko, jako její velký idol Srb Novak Djoković. V tomto případě do finále. „Bohužel jsem Novaka ještě neviděla,“ usmívá se česká tenistka.

Junioři mají při US Open zázemí na jiném stadionu. Djokoviće tak alespoň sledovala na obrazovce při dlouhém čekání na zápas. „Koukala jsem na něj. Navnadila jsem se trochu na tu atmosféru, protože jsem chtěla hrát jako on. Dala jsem si jídlo a pořád jsem se snažila koncentrovat. Pořád nám ale říkali, že půjdeme hrát a posouvalo se to, takže jsem se pořádně ani nenajedla a snědla jen půlku těstovin,“ říká Valentová o čekání na zápas.

V semifinále Valentová vyřadila nasazenou jedničku Slovenku Renátu Jamrichovou. „Obě jsme na zápas cílily celý den a bylo těžké udržet po celou dobu koncentraci. Byl to pro mě hodně důležitý zápas,“ přiznává Valentová.

Podpora otce

Tenistky rozehrály utkání po poledni newyorského času a dohrály ho kvůli dvěma přerušením až v pozdních večerních hodinách za umělého osvětlení. „Nepříjemností bylo, že organizátoři neřekli, kdy se půjde hrát. Pořád se to posouvalo po půlhodinách a bylo nutné udržet připravenost, že najednou můžete jít hrát. Koukali jsme na Djokoviće, protože je to její oblíbený hráč,“ vypráví otec tenistky Marcel Valenta.

Ten svou dceru na grandslamu poprvé doprovází a hned je z toho postup do finále. „Nyní nemám trenéra, pouze na Spartě klubového, ale ten se mnou nemůže jezdit. Začal jezdit táta a zatím nám to klape,“ říká Valentová.

Její otec ji nyní bude pomáhat se zvládnutím zatím největšího zápasu kariéry. Po 19. hodině českého času se utká s domácí Kathrin Huiovou o titul z dívčí juniorky US Open.