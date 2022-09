Třetí grandslam pro Šwiatekovou. Světová jednička ve finále US Open přehrála Džábirovou

Světová tenisová jednička Polka Iga Šwiateková vyhrála poprvé US Open. Ve finále porazila turnajovou pětku Uns Džábirovou z Tuniska 6:2, 7:6. Získala třetí grandslamový titul v kariéře a druhý v tomto roce po Roland Garros. Na betonových dvorcích v New Yorku vyhrála jako první polská tenistka v historii. Na trůnu nahradila Britku Emmu Raducanuovou. New York 6:10 11. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iga Šwiateková s trofejí. | Foto: Robert Deutsch | Zdroj: Reuters

„Celý turnaj byl velmi náročný a potřebovala jsem být koncentrovaná. Tady v New Yorku je to vždy hlasité a šílené. Jsem hrdá, že jsem to psychicky ustála,“ řekla Šwiateková v pozápasovém rozhovoru na kurtu. Vítěznou trofej ji předávala legendární Martina Navrátilová.

Jednadvacetiletá Šwiateková zvítězila nad Džábirovou ve třetím z pěti zápasů. Osmadvacetiletá Tunisanka nevyužila druhou letošní možnost stát se první grandslamovou vítězkou ze severní Afriky a arabských zemí. Před US Open neuspěla ani ve finále Wimbledonu, kde ji porazila Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

„Opravdu jsem se snažila, ale Iga mi to moc neusnadnila. Momentálně ji nemám moc ráda, ale to nevadí,“ uvedla Džábirová.

Šwiateková obdržela prémii 2,6 milionu dolarů (asi 64,2 milionu korun), Džábirová si přijde na polovinu. "Jsem ráda, že to není v hotovosti," řekla s úsměvem Šwiateková při předání šeku.

Dvojnásobná šampionka Roland Garros Šwiateková měla lepší vstup do utkání a díky brzkému brejku utekla do vedení 3:0. Přestože se Džábirové podařilo také její servis prolomit, Polka vyhrála od stavu 3:2 tři gamy za sebou a za 31 minut získala set. Zaznamenala 11 vítězných míčů, Džabirová jich měla šest.

Šwiateková dobře rozehrála také druhou sadu. Ve druhé hře získala soupeřčino podání, brejk potvrdila a za stavu 3:0 měla tři možnosti na získání dalšího servisu soupeřky. Ty ale nevyužila, ztratila poté dvakrát servis a Tunisanka srovnala na 4:4.

Za stavu 6:5 měla Polka při podání soupeřky první mečbol, ten ale neproměnila a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní se obě soupeřky při servisu trápily. Šwiateková přišla o podání čtyřikrát, Džábirová pětkrát. Díky dvěma brejkům Polka otočila vývoj ze 4:5 na 6:5, přičemž po hodině a 53 minutách hry dopodávala zápas k vítězství.

Šwiateková se stala desátou tenistkou v tzv. open éře, která vyhrála ve stejném roce Roland Garros a US Open. Je také devátou hráčkou, jež ovládla třetí grandslam před dovršením 22 let. Získala sedmý letošní titul a vyhrála desáté finále na turnajích WTA za sebou, aniž by ztratila set.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Šwiateková (1-Pol.) - Džábirová (5-Tun.) 6:2, 7:6 (7:5).