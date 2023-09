Menšík vypadl ze svého premiérového US Open ve 3. kole, když nestačil na domácího Fritze. Končí i Veselý

Grandslamový debutant Menšík, který se probojoval do 3. kola US Open jako nejmladší hráč od roku 1990, turnajovou devítku Fritze nezaskočil. Talentovaný rodák z Prostějova, který prošel do hlavní soutěže z kvalifikace, uhrál proti americkému favoritovi na kurtu Louise Armstronga jen tři gamy.

O sedm let starší Fritz předčil českého hráče v počtu vítězných míčů 25:6 a ve třetím setu mu nadělil „kanára“. Rodák ze San Diega se dostal do osmifinále domácího US Open poprvé v kariéře.

Třicetiletý Veselý, startující v hlavní soutěži díky chráněnému žebříčku, nenavázal na předchozí triumfy nad Francouzem Enzem Couacaudem a Argentincem Franciscem Cerúndolem.

Proti 105. hráči světa Gojovi si nevypracoval jediný brejkbol, sám naopak o servis čtyřikrát přišel. Příbramský rodák ztratil utkání za více než dvě hodiny, a nevyužil tak šanci probojovat se na US Open do premiérového osmifinále. Naopak Gojo posouvá v New Yorku dál osobní grandslamové maximum.

České derby ve čtyřhře

Kariéru si dál prodlužuje sedmatřicetiletá Barbora Strýcová, jež na svém posledním turnaji v rámci rozlučkového turné prošla s Markétou Vondroušovou do osmifinále čtyřhry. Nenasazený pár vyřadil úřadující šampionky a turnajové jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou 6:2, 6:3.

Wimbledonské vítězce ze čtyřhry Strýcové se po boku šampionky z dvouhry Vondroušové daří. Společně povolily favorizovaným krajankám jen pět gamů. Bývalá světová jednička ve čtyřhře Strýcová vyhrála na grandslamu v deblu osmý zápas v řadě.

Krejčíková se Siniakovou prohrály čtvrté z posledních sedmi utkání. Letos uspěly na grandslamech pouze v lednu na Australian Open. Na Roland Garros vypadly v 1. kole a ve Wimbledonu odstoupily kvůli zranění Krejčíkové. Siniaková přijde o post deblové světové jedničky.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Fritz (9-USA) - Menšík (ČR) 6:1, 6:2, 6:0, Gojo (Chorv.) - Veselý (ČR) 6:4, 6:3, 6:2, Hijikata (Austr.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:3, 4:6, 6:3, Stricker (Švýc.) - Bonzi (Fr.) 2:6, 7:5, 7:6 (7:4), 3:6, 6:2. Tiafoe (10-USA) - Mannarino (22-Fr.) 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6), Shelton (USA) - Karacev (Rus.) 6:4, 3:6, 6:2, 6:0. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Gauffová (6-USA) - Mertensová (32-Belg.) 3:6, 6:3, 6:0, Ostapenková (20-Lot.) - Peraová (USA) 4:6, 6:3, 6:3, Wozniacká (Dán.) - Bradyová (USA) 4:6, 6:3, 6:1.