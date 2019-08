Tenistka Karolína Plíšková si počtvrté za sebou zahraje osmifinále US Open v New Yorku. Tentokrát se ale na postup hodně nadřela a jako velká favoritka nebyla ze svého výkonu v utkání 3. kola rozhodně nadšená. Hlavně druhý set zápasu proti Tunisance Ons Jabeurové se jí vůbec nepovedl a odnesla to i jedna z raket světové trojky. New York 10:34 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková se zničenou raketou. | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

I Karolína Plíšková ví, že to není příkladný způsob, jak dát najevo svou nespokojenost. Hození raketou často doprovází pískot nebo bučení fanoušků, pořadatelé za to rozdávají pokuty. Ale česká tenistka zase ví, že na kurtu nemůže štípat dříví nebo bouchat do boxovacího pytle, a tak to odnese náčiní, o které se jinak velmi pečlivě stará.

Když se to drží v sobě, může to být na škodu, říká Karolína Plíšková o zničené raketě na US Open

„Myslím, že když se to někdy hodně kumuluje a drží v sobě, může to být na škodu. Bylo mi potom docela dobře, když jsem ji rozbila,“ přiznává Karolína Plíšková, že jí rozbití rakety trochu pomohlo zbavit se frustrace. I když nezafungovalo okamžitě a druhý set už česká tenistka nezachránila.

„Sice jsem prohrála asi pět míčků v řadě, ale bylo mi fajn,“ řekla Karolína Plíšková, která pak se zbylými raketami porazila několikrát ošetřovanou, ale jinak také velmi odvážně hrající Tunisanku Jabeurovou 6:4 v rozhodujícím třetím setu.

Plíšková teď věří, že už si slabší den na turnaji vybrala a že fyzické i psychické trápení v duelu nemělo zásadnější příčinu.

„Myslím, že bylo jednak docela teplo, ne teda nějak obrovské. Možná i to, jaký byl ten zápas, takový nahoru a dolů, ve vlnách, takže jsem neměla úplně nejlepší pocity. Měla jsem pocit, že nemám energii. Grandslamy jsou vždycky strašně dlouhé a takovýhle den může někdy přijít,“ myslí si Karolína Plíšková.

Plíšková bude o další prodloužení pobytu na grandslamu bojovat v neděli v utkání proti Britce Johanně Kontaové. Světová trojka je už jedinou Češkou v ženské dvouhře, Karolínu Muchovou zastavila Američanka Serena Williamsová.