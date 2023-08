Že budu hrát třetí kolo na US Open, je nejlepší dárek k narozeninám, těší debutanta Menšíka

Sedmnáctiletý Jakub Menšík září na svém prvním grandslamu mezi dospělými. Francouze Titouana Drogueta porazil ve druhém kole US Open 3:1 na sety a na den svých osmnáctin si v New Yorku zahraje o postup do osmifinále. New York 9:54 31. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Menšík si na US Open zahraje 3. kolo | Zdroj: Profimedia

Před turnajem měl Jakub Menšík smělý cíl - dostat se z kvalifikace do hlavní soutěže. Když se to povedlo, tak se zasnil, že by páteční osmnácté narozeniny oslavil na kurtu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká český tenista Jakub Menšík po postupu do 3. kola US Open

To se nyní českému tenistovi splní. „Je to odměna za výkony, které tady předvádím, ale i za celou skvělou sezonu,“ říká debutant na US Open.

Český tenista bude 1. září zřejmě na velkém dvorci soupeřem velkého favorita, kterým je domácí hvězda a turnajová devítka Taylor Fritz. „Je to příjemnější, že to bude na moje narozeniny. Lepší dárek jsem si snad ani nemohl přát,“ těší se Menšík.

Soupeřů se nebojí

Rodák z Prostějova je nejmladší účastník 3. kola dvouhry na US Open od roku 1990, kdy v takové fázi turnaje byl Francouz Santoro.

„Už v prvním kole kvalifikace jsem mohl skončit, protože jsem první set prohrál 1:6. Proto jsem rád, jak to zvládám. Užívám si to tu, což je podle mě klíč k úspěchu,“ připomíná Menšík, že už byl také kousek od vyřazení na turnaji.

V obtížné situaci byl hned v prvním kole kvalifikace, kdy obracel duel se zkušeným Italem Fabiem Fogninim. Takže si teď užívá opakovaně pozici tenisty, který nemá co ztratit. V zádech má kvalitní přípravu a tým.

Starších a zkušenějších soupeřů se nebojí, a ani v největším tiskovém sále necítil stres. I když ví, co je to strach. „Bojím se sršňů, k těm mám respekt. Když je někde vidím, tak jsem hodně pod tlakem,“ přiznává sedmnáctiletý tenista po postupu do 3. kola US Open.