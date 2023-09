V poledne jsem hrát nechtěla. Večer už naštěstí sluníčko tak nepálilo, říká Muchová po čtvrtfinále

Tenistka Karolína Muchová postoupila do semifinále US Open, Rumunku Soranu Cirsteaovou porazila hladce 6:0, 6:3 i díky výbornému nástupu do utkání, které bylo součástí atraktivní noční show. Kouč Emil Miške pozoruje stoupající sebedůvěru české hráčky, ale pro Radiožurnál Sport přiznal, že tak razantní úvod utkání od Muchové nečekal.

New York 9:49 6. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít