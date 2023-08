Veselý zvládl pětisetovou bitvu a na US Open si zahraje třetí kolo. Dál jde i Menšík, Kvitová končí

Tenisté Jiří Veselý, Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do 3. kola US Open. Třicetiletý Veselý překvapivě zdolal po více než čtyřech hodinách turnajovou dvacítku Francisca Cerúndola z Argentiny 7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 7:6. Grandslamový debutant Menšík vyřadil Francouze Titouana Drogueta 3:6, 6:2, 7:6, 6:3 a finalistka letošního Roland Garros Muchová porazila na betonových dvorcích v New Yorku Polku Magdalenu Frechovou dvakrát 6:3. New York 8:01 31. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Jiří Veselý v zápase 2. kola US Open | Foto: Manuela Davies | Zdroj: ČTK / AP

Sedmadvacetiletá Karolína Muchová neztratila ve Flushing Meadows znovu ani set a vyhrála sedmý z posledních osmi zápasů. Před startem US Open se probojovala do finále turnaje v Cincinnati. Sedmasedmdesátou hráčku světa Frechovou předčila v počtu vítězných míčů poměrem 24:11.

Muchová se na US Open probojovala do třetího kola, loučící se Strýcová postoupila ve čtyřhře Číst článek

„Myslím, že jsem měla zápas docela pod kontrolou. Nebyl to ode mě dnes žádný speciální výkon. Ne že bych se sebou nebyla spokojená, ale předvedla jsem takovou hru, kterou jsem potřebovala,“ řekla Muchová po utkání.

Muchová se mohla celý zápas opřít o bezchybné podání. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, sama naopak proměnila tři - jeden v prvním a dva ve druhém setu. Po osmdesáti minutách hry využila první mečbol. Do třetího kola US Open prošla po třech letech. O postup do osmifinále se utká s Američankou Taylor Townsendovou.

Postupy Veselého a Menšíka

Bývalá česká jednička Jiří Veselý, který startuje na US Open díky chráněnému žebříčku, absolvoval po úvodním kole s Francouzem Enzem Couacaudem další pětisetovou bitvu.

Nad pětadvacetiletým Franciscem Cerúndolem vedl 2:0 na sety, Argentinec ale dokázal srovnat a v rozhodující páté sadě podával za stavu 6:5 na vítězství. Veselý však náročné chvíle ustál a vynutil si super tie-break.

V něm získal třikrát bod při soupeřově podání a zvítězil 10:6. Cerúndolovi nestačilo 69 vítězných míčů, doplatil mimo jiné na 59 nevynucených chyb.

„Rozhodla bojovnost. V pátém setu jsem držel dlouho servis, ale pak jsem ho jako první ztratil. První podání jsem v závěru netrefoval. Utáhl jsem to hlavou, která velice často bojuje proti mně. Dneska jsem ale důležité stavy ustál,“ uvedl Veselý. Postupem do 3. kola US Open vyrovnal příbramský rodák své maximum z roku 2015. V dalším kole narazí na Chorvata Bornu Goja.

V překvapivém tažení pokračuje talentovaný Menšík. Rodák z Prostějova, který oslaví v pátek osmnácté narozeniny, vyřadil ve čtyřech setech jiného kvalifikanta Drogueta. Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse se stal nejmladším hráčem od Fabrice Santora v roce 1990, který se probojoval na US Open do 3. kola.

Menšík sice neměl do utkání dobrý vstup a první set prohrál za 38 minut, od té doby už ale neztratil jediný servis a vývoj otočil. Stejně jako Droguet zahrál 37 vítězných míčů, na rozdíl od Francouze ale měl o šestnáct nevynucených chyb méně. V boji o osmifinále narazí český tenista na turnajovou devítku Američana Taylora Fritze.

Kvitová končí

Neuspěla naopak jedenáctá nasazená Petra Kvitová. Dvojnásobná wimbledonská vítězka prohrála s bývalou světovou jedničkou Dánkou Caroline Wozniackou 5:7, 6:7. Třiatřicetiletá rodačka z Odense si připsala první triumf nad hráčkou z elitní stovky necelý měsíc po návratu z mateřské přestávky.

Kvitová sice vedla v prvním setu 4:2, v závěru ale přišla dvakrát o servis a Wozniacká získala sadu ve svůj prospěch. Ve druhém setu česká tenistka odvrátila za stavu 4:5 dva mečboly a vynutila si zkrácenou hru. V ní ale Wozniacká získala znovu náskok. Při odvracení celkově čtvrtého mečbolu poslala Kvitová míček do autu a bývalá vítězka Australian Open startující díky divoké kartě, mohla slavit.