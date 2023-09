Loket snad dám do kupy. Hlavně se ale potřebuji pořádně vyspat, říká Vondroušová před čtvrtfinále

Tenistka Markéta Vondroušová pokračuje ve vítězné grandslamové sérii. V součtu s Wimbledonem vybojovala už jedenáct singlových výher v řadě a na US Open postoupila už do čtvrtfinále. Ze čtyřhry, kde je její parťačkou Barbora Strýcová, se kvůli bolavému lokti odhlásila. New York 7:55 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová v osmifinálovém zápase na US Open | Zdroj: Profimedia

Právě Američanka Sternsová, kterou nyní v New Yorku Markéta Vondroušová porazila, byla na začátku úspěšné série české tenistky. Od úvodního kola Wimbledonu se toho ale dost změnilo. Na betonovém povrchu, ve známém prostředí a za bezvětří byla sebevědomě hrající naděje mnohem nebezpečnější soupeřkou ve srovnání s dva měsíce starým duelem na trávě v Londýně. Navíc česká tenistka měla protivníka i v podobě bolavého loktu.

„Bolí mě to hlavně při servisu, ale během zápasu jsem si vzala prášek, tak se to trochu zlepšilo. Úplně nejsem ten typ, který by si bral prášky, ale bolest už byla velká. Program je extrémně náročný a člověk to bere z posledních sil. Moc jsem toho před zápasem nenaspala, což se na výkonu také určitě podepsalo. Bylo i docela vedro, ale když pak zavřeli střechu, tak se to zlepšilo,“ vyprávěla Markéta Vondroušová, která otočila utkání i po prohraném tiebreaku a postoupila do čtvrtfinále.

V souboji o postup mezi nejlepší čtyřku turnaje se utká s další Američankou Madison Keysovou a věří, že bude mít možnost nastoupit. „Ty poslední noci byly divné, hlavně se potřebuji vyspat. Uvidíme, co bude s rukou, nějaký čas dát to do kupy mám,“ vysvětlovala Vondroušová.

Konec ve čtyřhře

Česká tenistka kvůli zdravotním potížím odstoupila ze soutěže ve čtyřhře. Něco podobného udělala i minule při vítězném Wimbledonu, kdy nechtěla riskovat zhoršení nateklého kotníku. Tehdejší spoluhráčka Miriam Kolodziejová pro to měla pochopení a sama to i nabízela. Nyní to bylo mnohem složitější vzhledem k rozlučce Barbory Strýcové. „Trenér do mě dost hustil, ať se z turnaje vyndáme, ale já jsem nechtěla, protože to je Báry poslední turnaj,“ přiznává Vondroušová.

Kouč Jan Hernych měl starost o Vondroušové zdraví a konec na turnaji ve čtyřhře všechny ale mrzel vzhledem k okolnostem. „Báře jsme psali a ona říkala, že když už na kurt půjdeme, tak musíme hrát naplno, což s mojí rukou úplně nejde. Ona věděla, že do toho musíme jít na sto procent, teď už to nejde jen nějak odplácat. Je dobře, že to takhle vzala, ona je skvělý člověk,“ ocenila Vondroušová reakci deblové spoluhráčky Barbory Strýcové, protože by stoprocentně připravená určitě nebyla.

Během dne volna se Vondroušová bude snažit co nejlépe připravit na čtvrtfinále dvouhry proti Američance Madison Keysové.