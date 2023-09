Menšík prohrál na druhém největším kurtu US Open. ‚Bylo to nové, před tolika lidmi jsem nehrál,‘ říká

Na tenisovém US Open dohráli oba čeští singlisté. Jiří Veselý po dvou pětisetových výhrách neměl dost sil na zdolání Chorvata Borny Goja, a ani čerstvě osmnáctiletý Jakub Menšík nepředvedl, co chtěl. Američanovi Tayloru Fritzovi podlehl 0:3 na sety a získal při tom jen tři hry. New York 10:43 2. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Menšík hrál v den svých 18. narozenin na druhém největším kurtu areálu US Open | Foto: Brad Penner | Zdroj: ČTK / AP

Po konci zápasu si ani nestačil všimnout transparentu s přáním k narozeninám. Pro Jakuba Menšíka bylo na druhém největším kurtu areálu všechno hodně zrychlené.

„Všechno to proběhlo hodně rychle a ani jsem si některých věcí nevšiml,“ přiznával Jakub Menšík, který v den svých osmnáctých narozenin podlehl Američanu Fritzovi 1:6, 2:6 a 0:6.

„Dneska to mělo k mému nejlepšímu tenisu hodně daleko. Poprvé jsem hrál na tak velkém kurtu před tolika lidmi. Všechno, co jsem na kurtu prožíval, pro mě bylo nové. Nevěděl jsem, jak s tím pracovat.“

Jen jednou se Jakub Menšík stihl pořádně zastavit. Hned po pár gemech si totiž soupeř vzal přestávku na ošetření kvůli potížím s ovázanými chodidly. Po několikaminutovém sezení na lavičce pak český tenista ztratil podání a pak už se do zápasu nestihl vrátit.

Na pauzu se ale nevymlouval. „Tohle se stává. Nedá se říct, že by mě to nějak ovlivnilo. Nejdůležitější faktor byl, že jsem se ocitl v úplně nové situaci,“ říkal Jakub Menšík, který se do hlavní soutěže probojoval z kvalifikace, vyhrál pět zápasů a v žebříčku se po nejlepším turnaji kariéry posune mezi 150 nejlepších tenistů světa.

Rozdíl ve zkušenostech

Teď hrál poprvé proti soupeři z elitní desítky a přemýšlí, jestli v něčem cítil zásadní rozdíl. „Bylo vidět, že jeho hra byla celou dobu konzistentní. Neudělal skoro žádnou chybu, i když taky neměl moc z čeho. Kdyby to pro mě ale nebylo všechno nové a hráli jsme třeba na menším kurtu, věřím, že bych ho víc potrápil. Ukázal jsem si, že s těmihle hráči se dá hrát, ale je to o maličkostech a zkušenostech,“ věří Menšík, že už se příště v podobné situaci bude cítit lépe.

„Mrzí mě to jako každá jiná prohra, i když je to na grandslamu ve 3. kole. Celkově je turnaj určitě velký úspěch, ale zatím si to nejsem schopný moc uvědomit,“ hodnotil svůj zatím nejlepší výsledek kariéry Jakub Menšík, který se po krátkém odpočinku bude hlásit v českém týmu pro finálový turnaj Davis Cupu.