Forejtek si poradil se soupeřem i s hlukem, čeká ho finále juniorky na US Open

Když vítězka ženské dvouhry Kanaďanka Bianca Andreescuová mluvila po svém prvním grandslamovém titulu, Jonáš Forejtek už byl v klidu. Hrál totiž hned vedle centrálního dvorce Arthura Ashe a dav, který freneticky povzbuzoval domácí hvězdu Serenu Williamsovou, až do té doby stále vnímal. Podle reakce publika poznal i stav zápasu, i když se snažil hlavně soustředit na své skóre.

„7:5 a měla 5:1. Fakt to bylo hodně slyšet, tak jsem pak byl rád, že už konečně dohrály,“ přiznal po postupu do finále Jonáš Forejtek.

I s hučícím davem od vedle i v klidu měl ale zápas s Američanem Nakašimou celkem pod kontrolou. Na rozdíl od předchozího duelu s Němcem Weltem, ve kterém vedl v rozhodujícím setu 5:0, ale o náskok přišel.

„Nevím, co k tomu říct. Za stavu 5:5 měl ještě brejkbol. Ale pak mě právě posunulo, že jsem to stejně dokázal vyhrát. Pak se mi v semifinále hrálo mnohem lépe,“ oddechl si Jonáš Forejtek, který kvůli deštivému pátku odehrál dva zápasy a dohromady pět setů během několika hodin. A na něco takového už si ani nepamatuje.

„Dlouho jsem to takhle nehrál. Ale když se vyhraje takhle těžký zápas, tak ta energie je pořád. Je to určitě dobrý pocit, zůstat takhle do konce,“ těší Jonáše Forejtka.

Forejtka v neděli už nebude rušit hluk z okolních kurtů, finále totiž odehraje na ze všech stran uzavřeném, druhém největším dvorci areálu - na stadionu Louise Armstronga. A pokud tam dokáže porazit Američana Navu, bude prvním českým vítězem juniorky od osm a půl roku starého triumfu Jiřího Veselého na Australian Open.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Junioři:

Dvouhra - semifinále:

Forejtek (4-ČR) - Nakashima (11-USA) 7:6 (7:4), 6:3.