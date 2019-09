Více volných karet, ale velká konkurence. Být tenisovým juniorem v Česku i v USA má své klady i zápory

Českému tenisu roste velmi slibná mužská generace. Daviscupoví reprezentanti Jiří Lehečka, Jonáš Forejtek a Dalibor Svrčina to dokazují i na juniorském US Open v New Yorku, kde budou všichni bojovat o postup do čtvrtfinále grandslamové juniorky. Dva prvně jmenovaní mladíci už se prosazují i na menších turnajích mezi dospělými. A svůj sportovní růst můžou všichni srovnávat třeba i s chlapci, kteří také umí česky, ale doma jsou v Americe. New York 16:30 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Damm junior | Foto: ZOPH. | Zdroj: Reuters

Game Hanzlik, set Mandlik, případně Švajda, Korda, Damm či Kodat.

Svět tenisu je plný jmen, která znějí slovansky nebo i česky, ale vedle nichž najdeme americkou vlaječku či zkratku USA. Často jde o mladé tenisty, kteří česky i mluví, třeba s prarodiči nebo s rodiči, narodili se už ale ve Spojených státech, kde žijí a které reprezentují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké výhody a překážky má bytí nadějným tenistou v Česku oproti USA?

„Narodil jsem se tady, ale když jsem byl malý, tak jsem byl více času tam. Teprve když jsme začali s bráchou chodit do školy, tak jsme se přestěhovali do Ameriky,“ říká Radiožurnálu patnáctiletý Martin Damm, syn bývalého českého tenisty a nyní trenéra.

V Americe žije, a tak mu přijde přirozené Spojené státy reprezentovat. Se všemi výhodami i těžkostmi. Pere se s ohromnou konkurencí, ale zase má šanci dosáhnout mnohem dřív na ty největší grandslamové turnaje, když bude úspěšný.

„Mám větší šanci na volné karty na velké turnaje v Americe. Hraje se jich tu více, ale samozřejmě je to tu i těžší, protože tu je o hodně víc hráčů, a tak je těžké se tam dostat,“ potvrzuje Dammův o rok starší kamarád a bratr bývalé české tenistky Nicol Vaidišové Toby Kodat.

Více volných karet

Mladí Američané mají v zádech silnou federaci země s velkým turnajem. A podobně jako talentovaní Australané, Francouzi či Britové mají větší možnosti bojovat díky volným kartám na nejvíce dotovaných grandslamech.

Zástupci menších států dosáhnou jen na skromnější podniky a i proto může být jejich tenisový růst pozvolnější.

‚Je to tu masakr od rána do večera.‘ Juniorské US Open je náročné i pro trenéra Michala Navrátila Číst článek

„Všichni tito kluci – Britové, Francouzi nebo Američané – výhodu mají, ale myslím si, že to není nic, co by rozhodovalo. Tomáš Berdych, Radek Štěpánek a i další se zvládli dostat do top stovky i desítky, aniž by dostávali takové množství volných karet,“ myslí si Jiří Lehečka.

A že je pomoc českého tenisového svazu také významná, dodává Jonáš Forejtek: „Platí hodně turnaje. Vyjedeme se svazem a nic tu neplatíme, což nám hodně pomáhá.“

Čeští junioři se teď snaží, aby byl co nejúspěšnější jejich aktuální výjezd na US Open. Hned tři budou bojovat o postup do juniorského čtvrtfinále singlu.