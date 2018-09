Zažila turnaj, na který jen tak nezapomene. Dokázala na něm porazit i někdejší světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku. Získala si na něm fanoušky, kteří jí tleskali, i když svůj poslední zápas prohrála. Karolína Muchová podlehla Australance Bartyové ve dvou setech a na osmifinále nedosáhla, i tak bude jednou z největších senzací US Open v New Yorku. New York 16:12 1. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová na US Open. | Foto: Jason DeCrow | Zdroj: ČTK/AP

Do New Yorku dorazila jako jen málo známá tenistka, ale teď ji tam poznávali i lidé na ulici. Její senzační výhra nad dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Španělkou Muguruzaovou měla velký ohlas ve Spojených státech, ale také doma v Česku.

„Bylo příjemné, když jsem se šla včera projít po městě a poznávali mě lidi a chtěli fotku,“ usmívá se Karolína Muchová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Muchová má za sebou nezapomenutelný turnaj. Na další grandslamy by chtěla postupovat přímo

Další mimořádný výkon už Karolína Muchová nepřidala. Nečekaná porce slávy jí prý síly nevzala, ale dosud nepoznaná fyzická zátěž ano. Vždyť v součtu s kvalifikací odehrála šest zápasů a na to není z turnajů nižší kategorie zvyklá.

„Nejsem stroj, takže už mě všechno pobolívá. A musím určitě taky pochválit soupeřku, která měla některé neskutečné balony. Ale já jsem se dneska nepředvedla úplně nejlepší tenis, už jsem byla trošku unavená, nohy mi už nešly, hlava taky ne. Když mi dala šanci, tak jsem ji nevyužila,“ řekla.

„Teď jsem z toho taková smutná, chtěla jsem dnes vyhrát, ale myslím, že se z toho vyspím a budu to brát pozitivně,“ dodala Karolína Muchová, která si ale i tak ověřila, že se svou pestrou hrou může uspět i mezi nejlepšími tenistkami.

Na svém prvním grandslamovém turnaji ale také objevila rezervy, které ještě v péči o své tělo má.

„Pořád mám špatnou regeneraci. Myslím, že to pořád můžu zlepšit. Ale je super, jak se o nás na těchto turnajích starají jako o vlastní. Přijdu a už mi namíchají drinky,“ pochvalovala si Karolína Muchová zdejší péči.

Teď bude mít motivaci něco takového zažít znovu na jiném grandslamu, v žebříčku se ze začátku třetí stovky posune do půlky té druhé a už není tak daleko od pozic, ze kterých se na ty největší turnaje postupuje rovnou bez kvalifikace.

Plíšková je po výhře nad Keninovou na US Open v osmifinále, Muchová dohrála Číst článek

„Určitě je to motivace. Vidím, že pak můžu hrát s těmahle holkama. Musím se tam ještě nějak prokousat. To je na tom asi to nejtěžší,“ říká dvadvacetiletá tenistka.

V kariéře ji povzbuzuje třeba slavný tenista Jan Kodeš, se kterým se vídá na pražské Štvanici, kde běžně trénuje.

„Pan Kodeš je super, mám ho strašně ráda, občas si sedneme na oběd. Myslím, že mě má rád. A já jeho taky,“ usmívá se Muchová, kterou podporují i sportovně založení rodiče, kteří jí dali nejenom tenisové základy. Mamka mě honila do všech sportů. Krasobruslení, mažoretky... bohužel. Mamka mě šoupla do všeho, co bylo holčičí,“ směje se.