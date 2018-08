Senzace ve Flushing Meadows. Karolína Muchová vyřadila Muguruzaovou

Stadion Louise Armstronga, večerní program na US Open a na druhé straně kurtu dvojnásobná grandslamová vítězka Garbiňe Muguruzaová. V takových kulisách odehrála Karolína Muchová svůj životní zápas.

Začátek se české kvalifikantce nevydařil, rychle prohrávala 0:4 a ztratila i celý první set, jenže do druhé sady nastoupila úplně jinak a byla to ona, kdo vedla 3:0. O brejk sice 202. hráčka světa proti 12. nasazené přišla, jenže počkala si na další šanci. O druhý set se hráčky přetahovaly hodinu a v jeho závěru se při podání Muguruzaové dostala Češka k setbolu a srovnala.

V New Yorku už bylo po půlnoci, když začala bitva o třetí set. Karolína Muchová přišla o servis už v prvním gemu a když podávala znovu, musela odvracet další čtyři brejkboly, jenže krizovou situaci ustála. Dokázala snížit a povedl se jí i brejk na 2:2.

V závěru zápasu to byla překvapivě Češka, kdo si nápaditou hrou vytvářel převahu. Zato hvězdná Španělka až překvapivě často chybovala. Po dvou a půl hodinách musela Muguruzaová čelit dvou mečbolům, ten první odvrátila, ale proti druhému vyhodila forhendový úder mimo kurt a poslala Karolínu Muchovou do třetího kola výsledkem 3:6, 6:4 a 6:4.

Ve třetím kole se Karolína Muchová utká s Australankou Asleigh Bartyovou. Osmnáctá nasazená hráčka turnaje ukončila v New Yorku singlové působení Lucie Šafářové, kterou za hodinu a 22 minut vyřadila 7:5 a 6:3.

Dříve v programu postoupily do třetího kola Karolína Plíšková, kterou čeká Američanka ruského původu Sofie Keninová, a Barbora Strýcová, která se střetne s 15. nasazenou Elise Mertensovou.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Pospisil (Kan.) 6:3, 6:4, 6:2, Del Potro (3-Arg.) - Kudla (USA) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4), Anderson (5-JAR) - Chardy (Fr.) 6:2, 6:4, 6:4, Isner (11-USA) - Jarry (Chile) 6:7 (7:9), 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Basilašvili (Gruz.) - Sock (18-USA) 4:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3), Chačanov (27-Rus.) - Sonego (It.) 7:5, 6:3, 6:3, Shapovalov (28-Kan.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 5:7, 7:6 (7:2), 6:4, Verdasco (31-Šp.) - Murray (Brit.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:4, Pella (Arg.) - Lorenzi (It.) 7:5, 6:0, 6:2, Lajovič (Srb.) - Norrie (Brit.) 6:2, 2.6, 6:4, 6:4,

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (ČR) - Muguruzaová (12-Šp.) 3:6, 6:4, 7:5, Bartyová (18-Austr.) - Šafářová (ČR) 7:5, 6:3, S. Williamsová (17-USA) - Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:2, Keninová (USA) - Sakkariová (32-Něm.) 4:6, 6:1, 6:4, Petersonová (Švéd.) - Kingová (USA) 7:5, 6:1, Kanepiová (Est.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 6:3.