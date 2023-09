Diváci byli proti mně, ale hrálo se mi příjemně, říká Muchová po postupu. Další soupeřku musí skautovat

Tenistka Karolína Muchová si vyrovnala své newyorské maximum. Američanku Taylor Townsendovou porazila 7:6 a 6:3. Na US Open si zahraje osmifinále podruhé v kariéře. Dostala se do něj i díky jednomu velmi atraktivnímu úderu, za který jí tleskali všichni diváci, kteří jinak stáli za její americkou soupeřkou. New York 8:36 2. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Muchová | Foto: Brendan Mcdermid | Zdroj: Reuters

Hned na začátku druhé sady hájila Muchová své podání. Šikovná Američanka jí při výměně přehodila, ale Karolína Muchová zády k soupeřce zpomalila, roztáhla nohy a právě mezi nimi poslala míček přes síť.

Překvapená Townsendová na balónek jen tak tak dosáhla, a ze vzduchu z těžké pozice už ho nedokázala přehodit na druhou stranu kurtu.

Muchová bojovala proti domácí tenistce, ale minimálně v tento moment jí tleskal celý stadion Louise Armstronga. „Jsem ráda, že jsem se dostala na takový hezký kurt. Moc lidí mi tam sice nefandilo a celkově byli spíš proti mně, ale hrálo se mi příjemně,“ pochvalovala si po zápase pro Radiožurnál Sport.

Výměnu okamžitě zveřejnily oficiální účty US Open na sociálních sítích. Trenér Karolíny Muchové Emil Miške měl prý z povedeného kousku, takzvaného tweeneru, také velkou radost.

„Emil byl moc rád, takže mě hned pochválil,“ vracela se k povedenému úderu Karolína Muchová s tím, že dnes už se o tweener pokouší mnohem víc tenistů než dřív. Ale samozřejmě ji těší, když z toho byl ještě důležitý bod.

Tweener FTW!



Karolina Muchova is extra special with that winner. pic.twitter.com/hIqjdip6Nj — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2023

„Už je to normálnější úder, který dokáže zahrát kdekdo. Ale když hezky vyjde a je z toho třeba prohoz, tak je to super úder,“ řekla Muchová. I díky tomu udržela servis hned na začátku druhé sady po jednoznačně vyhraném tiebreaku, který rozhodl jinak vyrovnaný první set. A právě v něm byla Taylor Townsendová hodně nebezpečná.

„Má moc šikovnou ruku, kterou dokáže měnit tempo. Všechno navíc vidí trochu dopředu. Hodně taky nabíhala na síť, takže mě nutila se rychle rozhodovat. Já jsem zase trochu zpomalenější ze začátku.“

Ale Karolíně Muchové se povedlo včas zareagovat a vyhrát bez ztráty setu další zápas, což jí může opět o něco posílit sebejistotu a klid, se kterým zatím na US Open hraje.

Neznámá, ale kvalitní soupeřka

„Jsem zatím docela klidná. První set mohl jít na obě strany, ale jsem ráda za to, jak zodpovědně jsem odehrála ten tie break. Samozřejmě si to vždycky naplánuju dopředu, ale ne vždycky to vyjde,“ přiznává Karolína Muchová, která by si stejné nastavení ráda přenesla i do nedělního zápasu, ve kterém bude bojovat proti Číňance Wang o postup do čtvrtfinále.

„Já ji vůbec neznám, takže ji budu muset trochu skautovat a podívat se, jak hrála. Jelikož je v osmifinále, tak určitě předvádí skvělé výkony, ale vůbec nevím, jak hraje,“ připravuje se na další a zatím neznámou soupeřku Karolína Muchová.