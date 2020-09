Muchová se těší na US Open na osmifinále, v něm se utká s rozjetou Azarenkovou

Osmifinále tenisového US Open si zahrají dvě české singlistky. Petru Kvitovou doplnila o necelý den později i Karolína Muchová, která zdolala Rumunku Cirsteaovou 2:1 na sety, když v tiebreaku rozhodující sady odvrátila tři mečboly za sebou. A teď ji čeká v osmifinále rozjetá Běloruska Azarenková. New York 11:02 6. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová na US Open. | Foto: Robert Deutsch | Zdroj: Reuters

„Zrovna o tomhle tématu jsme se s Davidem bavili asi před dvěma dny. Ptal se mě, jestli jsem někdy otočila zápas z mečbolu. Já si to ani nevybavila, myslím, že jeden nebo dva,“ vzpomíná pro Radiožurnál Karolína Muchová, která díky třem odvráceným mečbolům v řadě dosáhla zatím největšího úspěchu pod zmíněným koučem Davidem Kotyzou, ale zároveň přiznává, že to nebyl zápas, který by si chtěla zvlášť pamatovat.

„Radši bych na tenhle zápas zapomněla, protože nebyl nejlepší, ale jsem ráda, že jsem se s tím poprala a ten konec otočila. Bylo to na krajíčku.“



A to hned několikrát. Vždyť rumunská tenistka vedla v rozhodujícím setu 5:3, v tiebreaku pak 4:0 a ještě 6:3. Ale české hráčce se povedlo koncovku otočit. I třeba díky neustálé snaze útočit a chodit k síti i poté, co ji soupeřka několikrát výtečně prohodila.

Muchová odvrátila tři mečboly a je poprvé v osmifinále US Open Číst článek

„Řekla bych, to bylo takové přirozené. Už jsem s ní nechtěla jen pinkat zezadu už jen proto, že mi už ruka nešvihala a někdy mi to uletělo až do kilometrových autů. Na síti se cítím dobře a mám tam dobrou bilanci,“ říká Muchová.



A také proto si Karolína Muchová zahraje na US Open poprvé o postup do čtvrtfinále. Mezi osmičku nejlepších se zatím dostala na grandslamu jen jednou loni ve Wimbledonu a jedině tam si zatím ověřila, jak důležité je být pro druhý týden grandslamového turnaje fit.

„Už v druhých kolem jsem byla vždycky unavená a teď musím říct, že se cítím fajn,“ těší českou tenistku.

Čtvrtfinále proti Azarenkové

O postup do čtvrtfinále se Muchová utká s Běloruskou Viktorií Azarenkovou. Bývalá světová jednička v sobotu zdolala polskou soupeřku Igu Šwiatekovou 6:4, 6:2 a na turnaji ještě neztratila set.

Jednatřicetiletá Azarenková vyhlíží v New Yorku ve skvělé formě, ve třech zápasech prohrála jen 13 gamů. Na americkém grandslamu došla v minulosti dvakrát do finále, dva triumfy má z Australian Open. S Muchovou jsou nyní sousedkami ve třetí desítce světového žebříčku, česká hráčka je o místo výše. Na dvorci se proti sobě postaví poprvé.

Druhá Češka, která se v New Yorku dostala od osmifinále, Petra Kvitová vyzve už v neděli večer domácí Shelby Rogersovou