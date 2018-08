‚Udržet se je těžké.‘ Na překvapivé výhry nedokázali navázat Rosol, Cetkovská ani Kvitová

Hned, jak porazila dvojnásobnou šampionku, už Karolína Muchová přemýšlela, co musí udělat, aby obstála i v dalším zápase proti Australance Bartyové. Tenisté na to mají na grandslamu jednodenní volno, ale i to může být málo na nával emocí, které senzační hrdiny pohltí.

Fanoušci si možná vzpomenou na Lukáše Rosola, který před lety po kolosální výhře nad Španělem Nadalem ve Wimbledonu následující utkání s nesrovnatelně slabším soupeřem prohrál.

Před třemi roky v New Yorku podceňovaná Petra Cetkovská v noční show vyřadila světovou hvězdu Dánku Wozniackou, jenže životní výkon už nezopakovala v dalším utkání ve skromnějších kulisách za bílého dne.

„Chyběla mi trošku energie, ale v tom to nebylo. Dělala jsem zbytečné chyby tam, kde jsem neměla,“ litovala tehdy po třetím kole a vypadnutí s Italkou Flavií Pennettaovou.

A podobné zkušenosti má i nejlepší česká tenistka současnosti Petra Kvitová, která tady tenkrát jako devatenáctiletá dívka vyřadila tehdejší světovou jedničku Rusku Safinovou, ale další duel s Belgičankou Wickmayerovou prohrála.

„Od té doby nečtu komentáře pod články. Něco jsem si tam přečetla a strašně mě to vzalo. V dalším zápasem jsem si na to vzpomněla a nebylo to tak hezké, jak bych chtěla. Bylo to super, ale další kola jsou těžká, když porazíte někoho dobrého,“ varuje Petra Kvitová.

„Když jsem v Memphisu porazila Venus Williamsovou, taky jsem pak vypadla s Kudrjavcevovou, takže udržet to všechno je těžké,“ přidává další příklad.

Karolína Muchová je ještě o něco větší outsider ve srovnání s předchozími českými senzacemi, alespoň podle pořadí ve světovém žebříčku, ve kterém byla před turnajem až na začátku třetí stovky.