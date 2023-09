Muchová zvládla na US Open i newyorské vedro. ‚Bylo to přežívání, ale jsem pyšná na třetí set,‘ popisuje

Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. Číňanku Wang Sin-jü porazila ve třech setech 6:3, 5:7 a 6:1 a v dalším duelu se v New Yorku utká s Rumunkou Soranou Cirsteovou. Muchová měla kromě nebezpečně hrající soupeřky problémy i s vedrem, přestože se na něj připravovala už dopředu. New York 7:57 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šťastná Karolína Muchová po postupu do čtvrtfinále | Foto: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Snažila jsem se hlavně hodně pít, protože jsem věděla, že bude na zápas velké vedro,“ zmiňuje Karolína Muchová zásadní faktor jejího osmifinálového utkání na US Open. Vypila spoustu iontových nápojů i vody a před rozhodujícím setem se musela jít zchladit.

Poslechněte si Karolínu Muchovou a jejího trenéra Emila Miškeho

„Už jen to, že jsem byla vevnitř, kde nesvítilo slunce, bylo chladno a mohla jsem se převléknout, mi pomohlo dost,“ popisuje Muchová, jak se připravovala na rozhodující set zápasu. Ve vedru se jí nehrálo dobře a přestala dělat to, co si naplánovala.

„Přestala jsem přemýšlet a začalo spíš přežívání na kurtu. Nehrála jsem svoji typickou hru. Byla jsem zavařená. Každý zápas hraju v 11 nebo ve 12, takže jsem na to zvyklá, ale teď se mi to dostalo pod kůži,“ vypráví Karolína Muchová.

Kouč Emil Miške měl obavy, když viděl, jak jeho svěřenkyni dochází na konci druhého setu síly. „Vůbec jsem nevěděl, jak na tom bude ve třetím setu s energií. Naštěstí se ale zchladila a převlékla, což pomohlo. Je hodně motivovaná, takže je ze sebe schopná dostat maximum. V důležitých momentech zahraje světové údery.“

„Jsem pyšná, jak jsem třetí set zvládla. Dala jsem si do hlavy, že chci hrát svoji obvyklou hru,“ říká Muchová a věří, že tyto zkušenosti může využít i v dalším průběhu turnaje. Vedro má totiž být i v dalších dnech.