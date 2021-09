Plíšková se na US Open zatím může spolehnout na podání, za poslední dva zápasy nasázela 44 es

Při brejkových situacích soupeřky to ve třetím zápase Karolíny Plíškové na US Open vypadalo vždy podobně. Skoro na každou příležitost Australanky Tomljanovićové odpověděla česká tenistka tvrdou a přesnou ranou z prvního podání.

„Někdy v půlce prvního setu jsem měla na servisu trochu výpadek, ale až na ten jeden gem jsem myslím servírovala neskutečně. Byly tam i nějaké brejkboly a stavy 0:30, kdy jsem si tím pomohla. Za dnešek servis moc chválím,“ pochvalovala si Plíšková.

Karolína Plíšková dala v utkání 20 es, v průměru na jednu sadu ještě víc než při minulém třísetovém duelu s Američankou ruského původu Amandou Anisimovovou. Tehdy dala čtyřiadvacet es a vytvořila tím rekord v ženské soutěži US Open.

„Dost jsme to trénovali. Ne že bych to první rok netrénovala, to ne, ale nějaké věci jsme pozměnili. Trochu mi létal nadhoz. Spíš šlo o to se trochu uklidnit, protože technicky s tím servisem nic špatně nemám. Tady jsou navíc rychlé podmínky, tak se mi tu servíruje dobře. Doufám, že mi to vydrží,“ říká Plíšková.

„Výhoda je v tom, že to umím dát tak nějak kamkoliv. takže to není tak, že bych uměla podávat jen jeden servis. Umím všechny směry, umím i tělo, i když to se mi úplně hrát nechce. Mám i pořád stejný nadhoz, takže se to myslím docela špatně čte. I umístění je dobré. Některé holky dávají bomby, ale je to tak nějak kolem ruky, takže se to dobře blokuje,“ dodává bývalá světová jednička.

Lidé kolem Karolíny Plíškové před časem vymysleli značku „AceQueen“, poté co opakovaně vládla ročním statistikám v počtu es na ženském profesionálním okruhu. Na některých turnajích česká tenistka posílala za každé eso peníze na charitu. A někdy měla špatný pocit z toho, když jí podání zrovna tolik nešlo.

„Měla jsem zápasy, kdy jsem jich měla strašně moc, tak jsem si říkala, že to je blbé. A dneska jsem ještě říkala, že je dobře, že jsme to teď neudělali, protože bychom zkrachovali,“ říká v legraci Karolína Plíšková, která se i díky 44 esům ze dvou posledních zápasů probojovala do osmifinále US Open.