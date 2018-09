Na Serenu tady umím, věří si Karolína Plíšková. US Open je její nejúspěšnější grandslam

„Úplně poprvé jsem byla v New Yorku, když jsme se byli na US Open je povídat na výlet,“ vzpomíná pro Radiožurnál. Tehdy netušila, jak ráda se jednou bude do města vracet.

V New Yorku před dvěma lety prolomila grandslamové nezdary, jako jedna z mála tenistek světa při tom na jednom turnaji porazila obě slavné americké sestry Williamsovy, dosáhla na finále a i díky tomu pak v dalším roce startovala na US Open jako světová jednička.

A když letos zažívala poněkud neurovnané sportovní období, kde jinde ho začít uhlazovat než právě tam. „Prošla jsem si už nějakými těžkými zápasy, vlastně všemi. Byly tam nějaké brejkboly, něco jsem otáčela, tím se člověk strašně zvedne,“ pochvalovala si Karolína Plíšková, čtyři vyhrané zápasy v řadě bez ztráty setu.

Zvýšené sebevědomí se mohlo projevit i v tom, že v posledním zápase proti Australance Bartyové stoprocentně využívala i odvracela brejkové příležitosti.

„Bylo to pro mě důležité, protože jsem neměla moc šancí na její servis, takže jsem se snažila držet si ten vlastní zuby nehty. Je to dobrá hráčka, takže jsem si musela dávat na šance, co jsem měla. A hned ty první využít. Měly jsme dobré zápasy v minulosti, takže jsem byla hodně koncentrovaná,“ říká k vítěznému osmifinále.

Držet si podobnou silou své vlastní podání bude jistě nutné i pro případný úspěch ve čtvrtfinálovém zápase. Karolína Plíšková se utká s nejúspěšnější singlistkou profesionální éry - Američankou Serenou Williamsovou.

„Nemyslím si, že se něco v její hře změnilo. Už to trvá nějakou dobu, co se vrací, takže fyzicky je na tom nejlíp, co jsem ji viděla. Záleží, jak servíruje, ale já mám své zbraně a tady to na ni umím, takže věřím, že nějaká šance zase bude,“ připomíná Plíšková mateřskou pauzu soupeřky a taky dva roky starý zápas, po kterém se tady radovala ze své zatím největší výhry v kariéře.

WTA dvouhra (ženy) | 35. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Simona Halepová Rumunsko 16 8061 2. Caroline Wozniacká Dánsko 20 5975 3. Sloane Stephensová USA 18 5482 4. Angelique Kerberová Německo 21 5305 5. Petra Kvitová Česká rep. 21 4885 6. Caroline Garcíaová Francie 22 4725 7. Elina Svitolinová Ukrajina 18 4555 8. Karolína Plíšková Česká rep. 21 4105 9. Julia Görgesová Německo 23 3900 10. Jelena Ostapenková Lotyšsko 21 3787