Nemyslím, že je to něco důležitého, říká Plíšková o pozici nasazené jedničky na US Open

Po třech letech bude v New Yorku jako nasazená jednička, tentokrát za úplně jiných okolností a bez velkých očekávání a tlaků. Tenistka Karolína Plíšková v sezoně ovlivněné koronavirovou pandemií nepřikládá žebříčkovému postavení velkou důležitost, kvůli dlouhé turnajové přestávce je podle ní těžké odhadovat, kdo v jaké formě se na amerických turnajích představí. Česká hráčka to řekla Radiožurnálu pár dní před svým úvodním zápasem v zámoří. New York 10:12 22. srpna 2020

Karolíno, jak to všechno zvládáte, jak to vypadá v New Yorku, v areálu, který znáte z minulých let úplně jinak?

Zatím to zvládám myslím dobře, ani mi to popravdě nijak nevadí. Určitě se něco může stát, ale fakt dávají pozor, aby všichni měli masky, všichni mají testy. Kdyby se náhodou něco stalo, hned se o to postarají. Takže myslím, že je tu organizace zvládnutá. Nejsou žádné velké skupinky lidí, všechno je zvlášť a odděleně. Tím, že je areál jen pro hráče a týmy, tak jsou tu i nějaká nová fitka a takové hrací zóny, kde můžeme hrát basketbal a golf.

Zatím mi to nevadí, samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat při zápasech bez lidí. Zvlášť v těhlech areálech to může být trošku divné, ale i na to se dá zvyknout.

Jak trávíte dny do prvního zápasu, nenudíte se trochu?

Zatím se nenudím. Sleduju seriály, trávím i čas s týmem. Dlouho jsem neviděla spoustu holek, takže když jsem na tenise, prohodím s někým slovo. Zatím ty dny utíkají, ze začátku jsme samozřejmě byli unavení kvůli jet lagu, takže jsme chodili spát brzy. Zatím jsem neměla jedinou chviličku, kdy bych se nějak nudila.

Kvůli koronavirové pandemii vás čekají nezvykle dva turnaje na jednom místě, ten první přesunutý z Cincinnati a hned týden na to grandslamové US Open. Chápu, že se díváte hlavně sama na sebe, ale jak myslíte, že budou brát hráčky první turnaj? Co od toho sama očekáváte?

Určitě to jako přípravu neberu, myslím, že na přípravu jsme měli času dost. Nicméně těžko říct, jak to bude vypadat, protože nikdo nehrál zápasy, a když jo, tak jich stejně nemá tolik. Může to být zvláštní, nemusí to být úplně hezký tenis. Fakt těžko říct, jak to kdo vezme a jak se to bude hrát. Já to určitě tréninkově brát nebudu a myslím, že nikdo jiný taky ne.

Už delší dobu jste tušila, že můžete být nasazenou jedničkou, co teď žebříček ukazuje, když se pět měsíců nehrály turnaje?

Tušila jsem to, když jsem se dozvěděla, že Ashleigh Bartyová nemůže. Simona Halepová byla tak padesát na padesát, ale tím, že hrála na antuce, tak asi bude chtít zůstat na antuce, takže mě to ani nepřekvapilo. Takže jsem si říkala, že šance, že budu první nebo druhá, je velká.

Popravdě je mi to nějak jedno. Nemyslím si, že nasazení nebo ranking je něco, co bych teď sledovala. Může se stát cokoliv, to i normálně, ale natož v téhle sezóně. Nemyslím, že je to něco důležitého nebo něco, co by mělo udávat směr.