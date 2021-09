Plíškovou čeká na US Open Řekyně Sakkariová. První zápas skončil výbuchem hněvu české tenistky

Tenistka Karolína Plíšková bude bojovat o postup do semifinále US Open v New Yorku. Její soupeřkou bude Maria Sakkariová z Řecka, se kterou se zatím utkala jen dvakrát a pokaždé na antukovém turnaji v Římě. Zvlášť první setkání v roce 2018 bylo nezapomenutelné, hlavně kvůli incidentu v závěru zápasu. Od zpravodaje z místa New York 16:11 8. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Maria Sakkariová | Zdroj: Reuters

„Spousta lidí, asi celý národ byl v šoku, co jsem předvedla.“

Karolína Plíšková na jaře roku 2018 tušila, že svou reakcí asi spoustu lidí překvapila, když totiž v Římě velmi těsně podlehla své dnešní soupeřce, cestou ke své lavičce několikrát třískla do bílé stoličky, na které seděla polská rozhodčí Marta Mrozinská.

Ta totiž za naprosto vyrovnaného stavu v závěru utkání přisoudila bod soupeřce, protože nedokázala najít správnou stopu od míčku po vydařeném úderu české tenistky. A nemohla tak opravit zahlášený aut sudí na lajně. Maria Sakkariová se tenkrát do situace nepletla, nabídnutou brejkovou příležitost využila, a i proto pak těsné utkání vyhrála.

„Nepočítala jsem s tím, že tenkrát něco udělá, ale my vždy víme, kam míček spadne, jsme u toho nejblíž,“ nechtěla tenkrát pro Radiožurnál Plíšková soudit svou soupeřku, ale když se obě hráčky měly utkat po roce na turnaji v Římě znovu, hodilo se jí, že měla s sebou sportovního psychologa Mariana Jelínka.

„Trochu jsme to probírali, abych nebyla přemotivovaná. Chtěla jsem úspěch v turnaji, postoupit. Vím, že to pro ni byla daleko větší pomsta, než kdybych to dávala najevo, byla naštvaná nebo tak. Zápas jsem se snažila vzít profesionálně a tohle dát trochu stranou. Nakonec jsem byla ráda.“

Přiznávala tenkrát Karolína Plíšková, které se v roce 2019 i díky semifinálovému vítězství nad Sakkariovou povedlo turnaj v Římě vyhrát a zřejmě i všechno definitivně hodit za hlavu. A že tenistky nemají problém s tím, aby se normálně pozdravily nebo se na sebe usmály, potvrzují i slova řecké hráčky.

„Trénovaly jsme spolu ještě před začátkem turnaje, je s ní sranda. Máme spolu skvělý vztah, i když si někteří lidé myslí, že ne, po tom, co se stalo. Ale skutečně to tak je,“ řekla Sakkariová před svým čtvrtfinálovým zápasem US Open, ke kterému nastoupí v New Yorku v sedm večer, v Česku bude hodina po půlnoci.