Plíšková se chystá na Serenu: Chová se arogantně, ale vyhrává jí to zápasy

V ženském tenise skoro neexistuje větší výzva. Karolína Plíšková se bude snažit vyřadit nejúspěšnější singlistku profesionální éry Serenu Williamsovou, navíc na „domácím" grandslamu Američanky - ve čtvrtfinále US Open v New Yorku. New York 10:57 4. září 2018 Karolína Plíšková (vpravo) před dvěma lety kromě vyřazení Sereny Williamsové také sesadila Američanku z pozice světové jedničky

Se španělskou konzultantkou Conchitou Martínezovou za zády přijímala na tréninku tvrdé údery mužského sparingpartnera, připravovala se v čase duelu, přesto jsou věci, kvůli kterým utkání proti Sereně Williamsové jen tak nasimulovat nejde. Už třeba specifické vystupování Američanky před zápasem.

„Pamatuju si dva roky zpátky, že šla a málem mě srazila u empiru, když jsme se točily. Chová se až trošičku arogantně, ale vyhrává jí to zápasy, takže to nemyslím špatně, ať to klidně dělá dál, budí si tak respekt,“ pamatuje si Karolína Plíšková z předloňska, kdy slavnou hráčku v semifinále US Open senzačně porazila.

„Tenkrát, i když jsem byla velký outsider, šla jsem na kurt s tím, že ji chci porazit, nenechala jsem se zastrašit. Ona má chování, že se jí dost holek lekne, ale má velkou hru. Není to jen o tom, že se jí leknou,“ uznává Karolína Plíšková.

Ale respekt je to vzájemný. Je jen málo hráček, o kterých Serena Williamsová před zápasem konkrétně mluví, a jistě teď touží po odvetě za porážku z roku 2016.

„Jo, víte, že ten zápas jí vyšel, hodně ji posílil. Od té doby jsem ji dost sledovala, zápas mi toho tehdy hodně ukázal, ale myslím, že jsme teď v jiných pozicích. Bude to zajímavý zápas,“ vyhlíží Serena Williamsová čtvrtfinále.

Williamsová: Světovou jedničkou nebyla jen tak

Jiné je to, že je Serena Williamsová matkou, což hlavně američtí reportéři neustále připomínají nejrůznějšími dotazy v pozápasových rozhovorech, ale způsob hry obou tenistek by mohl být podobný.

„Už to trvá nějakou dobu, vlastně skoro rok, co se vrací. Fyzicky je na tom nejlíp, co jsem ji viděla. Hodně záleží na tom, jak ten den servíruje, od toho se zápas asi bude odvíjet,“ myslí si Karolína Plíšková a sama ví, že také na jejím podání bude záležet.

Vždyť podání je ten nejdůležitější úder Češky, to ví i Serena Williamsová: „Samozřejmě servis, má taky opravdu dobrý forhend. Ve skutečnosti nemá moc slabin. Vloni byla světovou jedničkou a tou se stala z nějakého důvodu. Má hodně silných částí hry.“

Čtvrtfinále US Open mezi Serenou Williamsovou a Karolínou Plíškovou má začátek naplánovaný na jednu hodinu po půlnoci v noci z úterý na středu.

