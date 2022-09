Dostat se do druhého týdne je vždycky úspěch, říká před desátým grandslamovým čtvrtfinále Plíšková

„Vždycky když se dostanu do druhého týdne, tak to považuji za úspěch.“ Karolína Plíšková si účasti ve čtvrtfinále na grandslamu váží v každé fázi kariéry.

Teď ji ale může těšit, že se do něj probojovala i v sezoně, ve které se jí dlouho moc nedařilo, a také po dobrých výkonech nad těžkými soupeřkami. Třeba nad olympijskou šampionkou Švýcarkou Bencicovou nebo někdejší světovou jedničkou Azarenkovou.

Středeční utkání v New Yorku s další Běloruskou Sabalenkovou ale bude pro Karolínu Plíškovou jiné než předchozí duely na newyorském grandslamu. Proti sobě má tenistku s velmi rychlou hrou, a možná tak nebude mít na své údery tolik času. A zatímco v předchozích zápasech toho mohla ovlivnit sama celkem dost, teď rozhodně nezáleží jen na její hře.

„Takovou střelkyni jsem v tomhle turnaji ještě neměla, takže to bude něco jiného. Je to trochu vabank,“ cítí ale naději Karolína Plíšková, která dokázala Sabalenkovou porazit v posledních dvou vzájemných zápasech, loni ve Wimbledonu a v Montrealu, zatímco čtyři roky zpátky dvakrát velmi těsně prohrála.

„Má trochu vachrlatý servis. Může zahrát dobře, ale taky toho může hodně zkazit. Myslím, že šanci mám,“ říká Karolína Plíšková před svým desátým čtvrtfinálovým duelem na grandslamu.

Zatím jen čtyřikrát se jí povedlo utkání v této fázi turnaje vyhrát, na každém grandslamu jednou. V New Yorku v roce 2016. Tehdy mimochodem na US Open slavně porážela i obě sestry Venus i Serenu Williamsovy, což se na jednom grandslamu do té doby povedlo jen třem tenistkám. A mezitím právě ve čtvrtfinále zdolala Chorvatku Konjuhovou.

Plíšková tenkrát v roce 2016 dosáhla v New Yorku na finále a byl to její průlomový grandslamový výsledek. Do té doby se jí totiž skoro pět let nedařilo přejít přes třetí kolo.

„Moje grandslamové výsledky ze začátku kariéry byly dost špatné. Roky jsem ztratila tím, že jsem se nedostala přes 3. kolo. Ale teď už to není špatné,“ hodnotí svých deset čtvrtfinálových účastí Karolína Plíšková. US Open teď může být prvním grandslamem, kde se jí povede vyhrát čtvrtfinálový zápas podruhé v kariéře.