Petra Kvitová postoupila do třetího kola US Open, dál jde i Vondroušová

Petra Kvitová postoupila do třetího kola US Open. Ve svém druhém zápasu v New Yorku porazila po tuhých dvou setech Číňanku Wang Ja-fan 7:5 a 6:3. Postupuje i Markéta Vondroušová.