Hodně jsme se sblížily, říká o deblové parťačce Siniaková. Teď by společně chtěly získat další trofej
Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká v deblu na US Open zápas o titul. Do finále se probojovala s parťačkou Taylor Townsendovou ze Spojených států a jejich zápasy tak v New Yorku navštěvuje velké množství lidí, kteří hlasitě fandí.
„Asi jsem nic takového nezažila, možná naposledy v O2 aréně, když jsme hrály Fed Cup,“ vyprávěla v New Yorku Kateřina Siniaková po čtvrtfinálovém vítězství nad Kanaďankou Fernandezovou a americkou legendou Venus Williamsovou. Společně s domácí tenistkou Townsendovou zatím na turnaji neztratily ani set a mohou získat třetí společný grandslamový titul.
„Je to takové nepravděpodobné spojení dvou světů, já mám najednou podporu českého publika a Katka zase toho amerického, jakou asi nikdy neměla. Najednou se tak může ve Spojených státech cítit jako doma. Je to skvělé,“ řekla Townsendová. Obě hráčky si rozumí nejen na kurtech, ale i mimo ně. Američanka už také trochu trénuje češtinu.
Ze spoluhráček kamarádky
„Opravdu ta naše spolupráce není jenom tenisová. Hodně jsme se sblížily. Já jsem hrozně ráda, že jsem jí pomohla. Dopřála jsem jí, aby se zvedla. Teď hraje skvělý tenis,“ říká Siniaková, která může US Open vyhrát podruhé v kariéře. První finále zde hrála už v roce 2017 s Lucií Hradeckou. Teď je v New Yorku v trochu jiné pozici.
„Přibyly nějaké trofeje a samozřejmě se změnilo i to, jak se na tom kurtu cítím, jak se na sebe koukám. Kdysi to bylo pro mě první velké grandslamové finále, kdy si myslím, že jsem byla hodně nervózní a Lucka mě držela. Teď se to otočilo. Vím už, co mám čekat. Myslím si, že i herně jsem se zlepšila,“ dodává Češka. Siniaková s Townsendovou nastoupí ve finále proti kanadsko-novozélandské dvojici Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová.
‚Deblová královna‘
Kateřina Siniaková je dlouhodobě jednou z nejlepších deblových hráček. Je dvojnásobnou olympijskou šampionkou a má nespočet dalších titulů na okruhu WTA. Fanoušci i média ji tak často označují za „deblovou královnu“. V New Yorku měla zazářit i po boku světové jedničky Jannika Sinnera ve smíšené čtyřhře, ale Ital se před turnajem zranil. Následně organizátoři česko-italský pár z pavouka stáhli.
Siniakové se ale příliš nedaří v singlu. V New Yorku skončila už po prvním kole, když prohrála s Hailey Baptisteovou 5:7 a 3:6. Townsendovou vyřadila senzačně Barbora Krejčíková, která odvrátila hned osm mečbolů.