Kvitová po postupu: Jsem ráda, že jsem nemusela trpět třetí set. V osmifinále ji čeká znovu Američanka

Petra Kvitová slaví na US Open šestý postup do osmifinále. Cestou do něj zdolala v noci z pátku na sobotu Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:3. Jak česká tenistka vidí svůj postup do 20. grandslamového osmifinále v kariéře a co jí k němu pomohlo nastínila v rozhovoru pro Radiožurnál. New York 8:43 5. září 2020

Petro, gratuluji k postupu. Jak moc těžké to bylo proti nebezpečné soupeřce, která se velmi dobře hýbala? A jak důležité bylo, aby se nehrály tři sety?

Myslím, že by tam vydržela dlouho, i když minulý zápas, který hrála, byl třísetový a ona musela hodně bojovat. Byla i otejpovaná, ale na pohybu to nebylo vidět. Připravená byla dobře. Věděla jsem, že do toho musím jít, protože když měla šance, šla do toho a já jsem byla ta druhá. To jsem nechtěla. Snažila jsem se chodit do druhého servisu, abych nebyla pod tlakem. To se nakonec povedlo. Nebylo jednoduché hrát proti Američance, která se hodně zlepšila. I rychlejší povrch jí svědčí. Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech a nemusela jsem trpět ještě jeden set.



Zvládla jste to i díky jedné velmi dlouhé výměně na začátku druhé sady za nepříznivého stavu. Po těch 23 úderech jste dala ruku nad hlavu, tam to asi bylo hodně cítit, že velký potlesk chybí?

Ten tam trošku chyběl. Aspoň ti tři, co tam mám v týmu, Jirku, Floriana a manažera, tak ti tam byli, to bylo důležité. Ta výměna byla hrozně důležitá, možná ve finále celý set otočila. Záleží na jednom, dvou míčích. Výměna byla náročná a dopadla dobře. Sice pak dala prasátko z returnu, což mentálně nepřidá, ale je to tenis.

Prasátka, tedy doteky míčku o síť, Vám dnes moc nepomáhala, že?

Prasátka byla spíš proti mně. Já dala jedno, ale naopak se mi dařilo dávat lajny z úderů, když si soupeřka brala challenge, tam jsem byla šťastnější.

Příští zápas hrajete proti další Američance z takového toho druhého sledu, Shelby Rogersové. Tyto hráčky mají obecně vždy velké sebevědomí a v minulosti vás často trápily. Jak povzbudivá je z tohoto pohledu právě čerstvá výhra nad jednou z nich?

Američanky tady vždycky hrají dobře, jsou doma. Vítězství Stephensové na US Open by asi nikdo nečekal. Kdybychom měly grandslam v Česku, tak taky hrajeme výborně. Tak to prostě je. Shelby hraje agresivně, dobře podává. Bude to těžký zápas, ale ve čtvrtém kole nenajdu nikoho lehkého. S tím se musím poprat. Jsem každopádně ráda, že jsem ve druhém týdnu. Asi bych to nečekala. Ani jsem netušila, že opravdu US Open bude, takže z tohoto pohledu jsem nadšená. Budu se to snažit dál užívat si tady v bublině. Nějak to dopadne.

Takže se dá říct, že už jste si našla nějaký dobrý způsob, jak se s těmi všemi složitostmi tenisové bubliny vypořádat?

Je lepší, když se hraje. Po prohře v Cincinnati to nebylo úplně nejlepší, ale našli jsme nějakou cestu, jak se připravit na US Open a zatím to je dobré.

Jak jste na tom zdravotně před druhým týdnem? Ozývají se nějaké „bolístky“, které grandslamy často provázejí?

Bolístky mají všechny, není to nic markantního, Jsem v tomhle pohledu úplně v pohodě. Znám větší bolístky na turnajích, takže tohle je úplné piánko.