‚Chybí jen poslední krůček.‘ Juniorka Havlíčková sahá po druhém dvojitém titulu z grandslamu v řadě

Nevstupuje do stejné řeky, hraje totiž na jiném místě, ale přesto má sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková šanci zažít hodně podobné pocity jako na nedávném grandslamovém turnaji v Paříži. Vítězka dívčího singlu i deblu z Roland Garros má naději na dvojnásobný titul i na US Open v New Yorku, kde ji v sobotu čekají dva finálové zápasy v juniorské dvouhře i čtyřhře. New York 9:42 10. září 2022

„Je to skvělý pocit, jsme ráda, že jsem to zvládla. Nebyl to pro mě lehký zápas. Je neuvěřitelné, že jsem znovu ve finále, a teď už chybí jen ten poslední krůček, který je samozřejmě strašně těžký. Ale je to blízko,“ vyprávěla Lucie Havlíčková Radiožurnálu po postupu do finále US Open.

Nádherný pařížský příběh se zatím opakuje takřka dokonale, i tady v New Yorku totiž Lucie Havlíčková prošla do finále dívčího singlu po vítězství nad deblovou spoluhráčkou.

Na Roland Garros porazila krajanku Sáru Bejlek, se kterou pak triumfovala v juniorské čtyřhře. Teď na US Open v New Yorku pro změnu vyřadila v semifinále Rusku Dijanu Šnajderovou, se kterou pak také vybojovala finále mezi mladými deblistkami.

„Diana je velmi kvalitní hráčka. Před rokem a půl jsem hrozně dostala, když jsem s ní hrála. Jsme spolu v pohodě, rozumíme si na kurtu. První zápas jsme celý prosmály a pomalu jsme si ani nevšimly, že jsme na kurtu,“ říkala Havlíčková.

Wimbledon mladá Češka vynechala, a tak teď drží také hodně dlouhé série bez porážky na juniorském grandslamu. A tenistka, která dlouho bojovala s tím, aby na velkém turnaji vůbec přešla přes první kolo, teď sahá po rekordních zápisech.

Jen k tomu potřebuje být zdravá, aby si mohla říct i před zápasem to samé, co den před tím, kdy musela se zatejpovaným stehenním svalem zvládnout jeden singlový a dva deblové zápasy během necelých sedmi hodin.

„Tělo je unavené, ale není to vyloženě zranění. Prostě jsou unavené svaly a bolí to, ale fyzio se tu o mě dobře stará a díky tomu jsem schopná hrát,“ doufala během nabitého semifinálového programu Lucie Havlíčková, že bude v pořádku i pro sobotní zápasy o titul.

Dvouhra ji čeká v 18.00, čtyřhra o dalších pár hodin později.

