Juniorka Havlíčková znovu sahala po dvojitém titulu. ‚Už jsem byla unavená,‘ říká o porážce v singlu

Sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková se také z grandslamového US Open vrátí s pohárem pro vítězku. Nebude mít dva, jak se jí to nedávno povedlo v Paříži, ale i za jeden byla teď v New Yorku hodně šťastná. I kvůli okolnostem a starostem těsně před finálovými zápasy. New York 11:31 11. září 2022

Lucii Havlíčkovou na slavnostním ceremoniálu trochu zlobil mikrofon, ale to už se mohla přece jen usmívat. Turnaj zakončila vítězstvím v dívčím deblu společně s Dijanou Šnajderovou z Ruska a trochu si vylepšila náladu pro prohraném singlovém utkání, ve kterém podlehla ve dvou setech Ealové z Filipín.

‚Už jsem byla unavená,' říká o porážce v singlu

„Samozřejmě se odchází lépe, než kdybych prohrála i finále čtyřhry, i když prohra v singlu bolí. Chtěla jsem vyhrát o to víc, protože být dvakrát druhá je hrozné. Samozřejmě je to úspěch, ale pocitově je to hrozné. Jsem ráda, že jsme to zvládly. Věděla jsem, že máme dobré šance,“ říká Havlíčková pro Radiožurnál.

„V singlu už jsem byla unavená, nohy byly tužší. Ani mentálně jsem nebyla úplně ready, na to se ale nemůžu vymlouvat. Šla jsem na kurt a musela jsem tam odevzdat všechno, co jsem měla. Bohužel to nevyšlo,“ dodává mladá tenistka.

Havlíčková šla do finále singlu se třemi zápasy během jednoho dne v nohách. To se samozřejmě na fyzickém stavu mladé hráčky podepsalo.

„Včera jsem po deblu šla hned na fyzio a strávila jsem tam asi hodinu. Snažili se mě dát co nejvíc do kupy, abych byla schopná dnes hrát. Odvedli skvělou práci, protože bez nich bych asi ani nepřišla,“ přiznává v neděli Lucie Havlíčková.

Konec mezi juniory?

Mladá Češka má za sebou dva velmi úspěšné juniorské grandslamy – Roland Garros s tituly ze singlu i deblu a US Open s finálovou účastí ve dvouhře a triumfem ve čtyřhře.

„Myslím, že to můžu brát celé pozitivně, je to spousta zkušeností. Určitě se na to budu zpětně dívat s radostí,“ usmívá se sedmnáctiletá tenistka.

Havlíčková by mohla ještě příští rok vyrazit do Austrálie a dál soutěžit na grandslamu s juniorkami. Ještě se ale bude rozhodovat a plán teprve sestavovat. Kvůli věku má stále určitá omezení v počtu turnajů mezi dospělými, které už by přece jen potřebovala hrát, aby se mohla dál posouvat.

„Radši bych juniory pomalu, ale jistě uzavřela, ale počet ženských turnajů, které můžu hrát, není velký. Kdyby to nevyšlo, musela bych ještě nějaký turnaj odehrát,“ bude se ještě teprve rozhodovat Lucie Havlíčková, finalistka dívčího singlu a vítězka juniorského deblu US Open.