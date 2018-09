Střídání generací. Šafářová i Strýcová přemýšlí o konci, Česko ale o zastoupení ve špičce nepřijde

Na tenisovém US Open se připomněla „nová“ generace českých hráček. Markétu Vondroušovou čeká první grandslamové osmifinále v ženském singlu, s velkým výsledkem se vracela Karolína Muchová. Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková jsou zatím suverénní mezi deblistkami. I ony dávají naději, že bude český ženský tenis i v budoucnu úspěšný, i když o některé opory na té nejvyšší úrovni zřejmě v nejbližších měsících či letech přijde. New York 10:43 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová a Lucie Šafářová | Foto: Reuters

„Nechávám to otevřené. Hraju tady, pak turnaj v Québecu. Asi bude dost záležet na mém žebříčku, jestli budu pokračovat,“ potvrdila Lucie Šafářová to, co už v této sezoně naznačila - že možná s tenisem po sezoně úplně skončí.

Jednatřicetiletá Lucie Šafářová je jednou z několika hráček silné generace, ve které je třeba také Ruska Maria Šarapovová nebo další Češka ze světové špičky Barbora Strýcová. I ona už párkrát naznačila, že nemusí hrát věčně, ale zatím si žádné limity nedává.

Sportovní cíle ještě má, pořád drží krok s nejlepšími, vždyť je kousek za nejlepší světovou dvacítkou. Ale třeba představě, že by si ještě zahrála na letních olympijských hrách v Tokiu za dva roky, se teď vysmála.

„Nechci říkat, že na 100 procent hrát nebudu, ale na 95 procent určitě olympiáda ne. Jsem člověk, který nechce nic vzdávat a nekončím, ale v průběhu sezony je těžké se na tohle koukat. Až sezona skončí, tak se uklidním a do mé oblíbené Austrálie pojedu,“ přiznává Barbora Strýcová.

Další špičkové české tenistky ze světové desítky jsou o pár let mladší, současné čtvrtfinalistce US Open Karolíně Plíškové je šestadvacet, Petře Kvitové jen o dva roky víc.

„Vím, že před sebou určitě má vidinu Tokia, chce hrát olympiádu, ale jinak se nebavíme. Snaží se od toho oprostit,“ řekl kouč tenistky Jiří Vaněk.

'Přijde to,' věří Siniaková

Petra Kvitová i Karolína Plíšková by měly mít v dalších letech stále ty nejvyšší cíle a táhnout český ženský tenis, který by mohla začít proslavovat i nová generace hráček, které se už začínají prosazovat na grandslamech. Patří do ní 19letá Markéta Vondroušová nebo 22letá Kateřina Siniaková.

„Ale chci tady být dlouho, tak musím být trpělivá. Když u toho zůstanu a budu makat, tak věřím, že to přijde,“ věří Kateřina Siniaková, která se už do absolutní špičky dostala mezi deblistkami.

Český ženský tenis by tak nemusel potkat dramatický výsledkový propad ani po avizovaném odchodu hráček jedné výjimečné generace, na rozdíl od toho mužského, kde je to s hledáním nástupců Tomáše Berdycha či Radka Štěpánka, který už kariéru ukončil, už nějakou dobu o poznání složitější.

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 35. týden 2018 Jméno Turnajů Bodů 5. Petra Kvitová 21 4885 8. Karolína Plíšková 21 4105 23. Barbora Strýcová 24 1930 54. Kateřina Siniaková 25 1045 69. Lucie Šafářová 15 863 95. Kristýna Plíšková 26 700 103. Markéta Vondroušová 20 615 121. Denisa Allertová 17 512 157. Tereza Smitková 25 389 170. Marie Bouzková 27 349