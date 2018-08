‚Rocky Šafářová.‘ Českou tenistku doprovází na US Open pes, má vlastní akreditaci

Tenistka Lucie Šafářová má za sebou vydařený start do grandslamového US Open. Chorvatku Martićovou porazila dvakrát 6:4 a v New Yorku postoupila do druhého kola. České reprezentantce pomáhal k dobrému výkonu i kamarád, který zápasy sleduje z tašky. Od zpravodaje z místa New York 7:01 29. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucii Šafářovou doprovází nejen na US Open osmiměsíční Rocky | Foto: Jaroslav Plašil

„Rocky!“ okřikla Lucie Šafářová čtyřnohého mazlíčka, když ji nenechal zhodnotit vítězný zápas prvního kola US Open. U jména Rocky si někdo může představit filmového boxera nebo siláka, ale ten, kterého má tenistka Lucie Šafářová, se vejde do tašky.

Osmiměsíční jorkšírský teriér má od pořadatelů i vlastní akreditaci se jménem Rocky Šafářová a nejen to. „První den jsem otevřela skříňku a měla jsem tam flašku s čepicí pro sebe a hračku s flaškou pro něj,“ usmívá se Lucie Šafářová.

Na turnaje tak jezdí se psem jako třeba Caroline Wozniacká nebo některé jiné hráčky. Jenom sem na US Open do New Yorku ale může psa legálně vzít, na rozdíl od jiných grandslamových turnajů.

Mazlíček ale musí zvládnout dlouhou cestu letadlem. „Celou cestu spal a letušky byly hodné, že mi ho nechaly na klíně. Vydržel 10 hodin, takže má velkou pochvalu. Je to určitě starost, člověk musí chodit víckrát denně ven, ale je to radost,“ říká Lucie Šafářová.

New York, Québec a pak?

I díky Rockymu možná hraje zkušená tenistka na kurtu lépe. I když, na chování psa v hledišti svou formu nepozná. „Je hrozně hodný, u zápasů spí, můj tenis ho vůbec nezajímá,“ směje se.

US Open je ale možná pro Lucii Šafářovou jedním z posledních turnajů nejenom se psem v hledišti. Na podzimní podniky do Asie se ze zdravotních důvodů bojí vyrazit a pak ji čeká rozhodování, co bude dál.

„Nechávám to otevřené. Hraju tady, pak turnaj v Québecu. Asi bude dost záležet na mém žebříčku, jestli budu pokračovat,“ potvrdila Lucie Šafářová to, co už v této sezoně naznačila - že možná s tenisem po sezoně úplně skončí.