Patriotka z Floridy a lenoška s pestrou hrou. US Open zažije dvě grandslamové premiéry

„Všude je něco, to si nevyberete, ale na teplo jsem zvyklá, když trénuju pořád na Floridě. A letadla občas ani nevnímáte,“ usmívala se pro Radiožurnál Marie Bouzková, zatímco opodál přistávalo letadlo.

Je symbolické, že si právě v New Yorku vybojovala Marie Bouzková svou první účast na grandslamu. V roce 2014 ve stejném areálu vyhrála juniorku.

„Asi to tak mělo být. Tenhle rok už jsem byla docela blízko v Austrálii, nevyšlo to, ale život jde dál. Připravovala jsem se pořád líp, líp se cítím,“ vypráví.

V Americe velkou část roku žije a hraje, dálkově tam také studuje vysokou školu. Bylo by pro ni i pohodlnější a výhodnější, kdyby Spojené státy, případně jinou zemi, reprezentovala.

„Byla spousta nabídek a ona se tomu vždycky vysměje. Z finančních důvodů by to bylo daleko jednodušší. Američan, který vyhraje juniorský grandslam, má kariéru na dalších 10 let zaplacenou svazem,“ přiznává otec tenistky Milan Bouzek.

„Jenže moje dcera je patriot, má všude českou vlajku, dali jí ji i na ruksak,“ dodává. I proto má teď český tenis v hlavní soutěži 9 singlistek.

Muchová: Sama bych to nezvládla

Tou poslední, je Karolína Muchová. V roce 2014 vyhrála Pardubickou juniorku, slavný trenér Nic Bolletieri, který byl tenkrát na turnaji jako host, obdivoval pestrý tenis vítězky. Styl s krátkými míči i častou hrou na síti teď dceru bývalého ligového fotbalisty a nyní trenéra Josefa Muchy dovedl i mezi dospělou elitu.

„Je za tím určitě tvrdá práce. Mám dobrý tým, který mě k tomu tlačí. Sama bych to určitě nezvládla, protože jsem docela lenivá,“ říká Karolína Muchová.

Kromě ní a Marie Bouzkové si v pondělí zahrají o postup do druhého kola US Open také Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová.