‚Nechala jsem tam všechno.‘ Bouzková i přes zranění vzdorovala Džábirové, ale prohrála ve třech setech

Když se po velké bitvě Uns Džábirová a Marie Bouzková pozdravily u sítě, bylo jim jasné, že ani jedna nehrála ideální zápas.

„Byla to taková definice tenisového boje. Obě jsme tam nechaly všechno. Možná i něco, co jsme neměly, protože jsme na tom ani jedna nebyla zdravotně stroprocentně. O tom ale tenis je,“ prozradila Bouzková pro Radiožurnál Sport po utkání.

Marie Bouzková měla svalové potíže nedávno v Cincinnati, tehdy kvůli tomu předčasně odstoupila ze zápasu s Karolínou Muchovou a také tentokrát měla v hlavě, že utkání skrečuje.

„Začala jsem to cítit na začátku druhého setu. Než zabraly prášky na bolest, tak jsem si říkala, že takhle to asi nepůjde. Fyzioterapeut mi potom ovázal celou nohu i záda, takže to nějak drželo. Chtěla jsem tomu dát všechno do konce druhého setu, ale díky práškům jsem dala i třetí set.“

„V Cincinnati jsem si natrhla přitahovač na noze. Teď půjdu na prohlídku a snad to bude jenom natažené,“ vyprávěla česká tenistka, která i přes zdravotní potíže nebyla daleko od výhry. V tiebreaku druhé sady jí chyběly dva míče.

„Jsem ráda za tenis, který jsem tady mohla hrát. Prohra mě mrzí, ale jsem na sebe pyšná, že jsem to takhle odehrála. Musím se teď uzdravit a budovat na tomhle základu svojí hru dál,“ řekla Marie Bouzková, pro kterou grandslamové US Open končí ve třetím kole.