Na nohou se cítím lehce, ale proti Džábirové se zas naběhám, předpovídá Bouzková svůj další zápas

Další dvě české tenistky prošly do 3. kola US Open. Karolínu Muchovou napodobily Markéta Vondroušová a také Marie Bouzková, která se utká s přemožitelkou Lindy Noskové Tunisankou Uns Džábirovou. Bouzková dokázala hladce vyřadit Chorvatku Petru Martićovou. A v New Yorku s ní o zápase mluvil reportér Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil. New York 11:38 1. září 2023

Marie Bouzková se s Uns Džábirovou utkala už na předloňském Wimbledonu, kdy prohrála ve třech setech.

Podle výsledku 6:1 a 6:2 to vypadá jako hladká výhra. Jaký to byl zápas?

Klíčové bylo číst její servis, protože má rychlé první i druhé podání. Na returnu jsem se ale cítila pohodlně, takže jsem se snažila jí nepustit do zápasu.

Hodně jste toho oběhala, což je pro vaší hru typické. Jak se na nohou cítíte?

Poslední dobou se na nohou cítím lehce, takže toho oběhám dost. Navíc se teď díky pohybu dostávám i do útočnějších pozic, což je klíčové.

Budete to asi potřebovat i v dalším zápase s Uns Džábirovou. Viděla jste její utkání proti Lindě Noskové?

Teď jsem regenerovala a dávala si rychlou večeři, takže jsem toho moc neviděla. Vím samozřejmě, že Uns hraje hodně kraťasů, takže musím být připravená, že se zase hodně naběhám.

Tušíte asi i po předloňském Wimbledonu, co vás čeká.

Na to asi nezapomenu, ke kolika kraťasům jsem musela běhat. Ale teď hrajeme na jiném povrchu, takže se podívám, jak přistupuje k zápasům na betonu a připravím se.