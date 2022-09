Není to první zápas, kdy jsem to cítila, říká Krejčíková o vůni marihuany na kurtech US Open

Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková postoupily do finále ženské čtyřhry US Open a v New Yorku budou usilovat o jediný chybějící grandslamový titul. České deblistky si účast v závěrečném duelu vybojovaly po vítězství nad americko-australským párem Melicharová-Martínezová, Perezová 6:3, 6:7 a 6:3. A na utkání mohou mít krom dobrého výsledku i jednu neobvyklou vzpomínku. New York 14:21 9. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou v semifinále čtyřhry na US Open | Foto: Mike Stobe | Zdroj: Profimedia, Getty images

Na skoro prázdném dvorci Louise Armstronga možná o něco intenzivněji vnímaly své okolí, občas je vyrušil opozdilec, který pospíchal na sedadlo už v rozehrané výměně, po přestávce mezi gamy, ale to se ještě stává. Kouř z marihuany už ale rozhodčího zase tak často reklamovat nemohou.

Barboru Krejčíkovou i Kateřinu Siniakovou obtěžoval na začátku třetí rozhodující sady, při podání prvně jmenované Krejčíkové.

„Bylo to dost cítit, jinak bych si nestěžovala. A není to první zápas, kdy jsem to cítila. Je to nepříjemné, když hrajeme už dvě hodiny a musíme místo čistého vzduchu čichat tohle,“ vyprávěla Krejčíková po utkání. Umpire Kader Nouni se ještě chytl za nos a pak ukazoval do míst, odkud zřejmě marihuanový kouř pocházel.

„Když jsme si pak šly sednout, říkal nám, že to cítí taky. Byly jsme nadšené, že to taky cítí,“ smála se Krejčíková. S něčím takovým se tenistky běžně nesetkávají, ale tady v Americe na specifickou vůni občas narazí.

„Nevoní mi to,“ reagovala Siniaková. „Poprvé jsem se s tím setkala v Los Angeles, tam je to na každém kroku. Trenér mi řekl, že to je tráva. Od té doby to vím,“ navázala Krejčíková.

„I když jsem tady měla trénink v parku, říkala jsem, že už nemůžu, ať si vyměníme strany. Ale cítila jsem to i na druhé straně. Je to všude,“ doplnila Krejčíkovou s úsměvem Siniaková.

K úsměvu měly samozřejmě hlavně sportovní důvod. Po třísetové výhře prošly do finále a v neděli budou hrát o grandslamový titul, který jim jako jediný ve sbírce chybí.

