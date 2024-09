Tenistka Muchová porazila světovou pětku Paoliniovou a zahraje si čtvrtfinále US Open

Tenistka Karolína Muchová postoupila na grandslamovém US Open podruhé za sebou do čtvrtfinále. Loňská semifinalistka zdolala v pondělí na betonovém kurtu Louise Armstronga v New Yorku nasazenou pětku Jasmine Paoliniovou z Itálie dvakrát 6:3. Příště narazí na Dánku Caroline Wozniackou, nebo Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

New York 19:45 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít