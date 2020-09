Vrátí se Ósakaová v New Yorku na vrchol? ‚Cítím se silnější,‘ těší se na finále

Tenistky Naomi Ósakaová a Viktoria Azarenková se v sobotu večer utkají o grandslamový titul z US Open v New Yorku. Právě tam začal před dvěma lety hvězdný příběh tehdy ještě nesmělé japonské hráčky. New York 16:38 12. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před dvěma lety porazila Naomi Ósakaová ve finále US Open Serenu Williamsovou a získala svůj první grandslamový titul. | Foto: Robert Deutsch-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Když v roce 2018 získala Naomi Ósakaová svůj první grandslamový titul, newyorskému publiku se omlouvala. Právě totiž porazila domácí hvězdu Serenu Williamsovou, která usilovala o rekordní trofej.

Navíc její chvíle slávy tehdy zastínila aféra Američanky, která dostala napomenutí za nedovolené koučování a pak ještě další trest za to, že slovně napadla rozhodčího.

Na pozdějším Australian Open už si dcera japonského otce a matky z Haiti užívala ničím a nikým nerušený ceremoniál. To když v Melbourne po velkém boji porazila Petru Kvitovou.

Naomi Ósakaová se stala světovou jedničkou a učila se žít s ne vždy komfortní rolí globální hvězdy. Na kurtu často chybovala, třeba na loňském Rolland Garros ji ve třetím kole hladce vyřadila Kateřina Siniaková. Na Turnaji mistryň v závěru roku pak Japonka žijí v USA přirovnala svoji sezonu k písmenu U. Tak výrazný propad výkonnosti překonávala.

Teď po téměř půlroční koronavirové přestávce je zase špičkovou tenistkou a v New Yorku to ukázala hned na prvním turnaji těsně před US Open.

„Při svém prvním zápase jsem byla hodně nervózní, ale byla jsem šťastná, na jaké úrovní jsem dokázala hrát, takže jsem na tom mohla stavět a teď jsem tady,“ říká Ósakaová před finálovým zápasem.

S belgickým koučem Wimem Fissettem stále pracuje na tom, aby při agresivním útoku co nejméně kazila. V minulých pěti setech udělala jen pětadvacet chyb. I to jí dává šanci získat třetí grandslamový titul.

„Můžu říct, že teď přemýšlím jinak. Cítím, že jsem se dost poučila ze svých vzestupů a pádů. Cítím se silnější. Bude zajímavé sledovat, co přijde,“ těší se Ósakaová na večerní zápas proti soupeřce, která taky zažila během kariéry vzestupy a pády a která se do špičky vracela po mateřské přestávce.

I Běloruska Azarenková bude ve finále bojovat o svůj třetí grandslamový titul. Obě hráčky se měly původně utkat už ve finále turnaje v New Yorku před US Open, kvůli lehkému zranění Ósakaové k jejich souboji nakonec nedošlo.