Kvitová se na US Open loučí ve druhém kole. Muchová postoupila a narazí na Serenu Williamsovou

Tenistka Petra Kvitová vypadla z grandslamového US Open ve druhém kole, což je v New Yorku její nejhorší výsledek po osmi letech. Šestá nasazená hráčka podlehla Němce Andree Petkovicové dvakrát 4:6. Karolína Muchová naopak postoupila stejně jako vloni při své premiéře do třetího kola. Sie Šu-wej z Tchaj-wanu zdolala 6:1, 4:6, 7:6 a čeká ji Serena Williamsová.

New York 19:51 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít