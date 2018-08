První set v pohodě, druhý s problémy. Petra Kvitová postoupila do druhého kola US Open

Petra Kvitová bez výraznějších obtíží prošla do druhého kola US Open. V New Yorku vyřadila Belgičanku Yaninu Wickmaerovou za 73 minut. Vstup do posledního grandslamu sezony čeká ještě čtyři české zástupce.

New York 18:27 28. srpna 2018