Dnes neusnu, prohlásila Plíšková po postupu. Boj v tiebreaku jí připomněl zápas s Venus Williamsovou

Do třetího kola tenisového US Open prošly všechny tři nejvýše nasazené české singlistky. Po Barboře Krejčíkové a Petře Kvitové se to v New Yorku povedlo i světové čtyřce Karolíně Plíškové, která v nočním zápase porazila domácí Amandu Anisimovovou nejtěsnějším možným způsobem, v tiebreaku rozhodujícího setu. Počtem es také vytvořila nový rekord v ženské části amerického grandslamu. New York 11:25 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Plíšková | Foto: Jerry Lai | Zdroj: Reuters

V tiebreaku rozhodující sady prohrávala už 2:5, a pak také odvracela mečbol, ale těžké chvíle v napínavém zápase ustála a zaznamenala výhru po výsledcích 7:5, 6:7 a 7:6.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Karolíny Plíškové po náročném zápase na US Open

„Věřila jsem až do posledního míčku, i když to pak začínalo být v tiebreaku těžké. Vyhrála mi to spíš víra než nějaký extrémně dobrý tenis. I když mečbol v tiebreaku jsem zahrála snad nejlépe, jak jsem mohla,“ řekla pro Radiožurnál Karolína Plíšková.

„Byly tam dobré okamžiky, párkrát jsem zahrála dobře, ale ona hrála odzadu lépe, nebo alespoň měla větší tlak než já. Já byla zase lepší na servisu a rozhodlo pár míčků,“ narážela Plíšková i na 24 es, které v utkání dala.

Take a bow, ladies.



Karolina Pliskova & Amanda Anisimova gave us an incredible match to end Day 4. #USOpen pic.twitter.com/kJqew0K6Dl — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2021

Takto napínavou koncovku zažila na US Open před pěti lety, když v osmifinále zdolávala Venus Williamsovou.

„Víte, že jsem si na to utkání vzpomněla? Nebyl to úplně stejný zápas jako nyní, byla jsem tam spíše v situaci outsidera, stejně jako teď Anisimovová. Bylo to čtvrté kolo a měla jsem pocit, že lidé napůl fandili i mně, protože chtěli trochu překvápko.“

„Bylo to tehdy ale také z mečbolu a bylo to také docela vyhrocené utkání, kde lidé dost skandovali, takže jsem si na to vzpomněla,“ oživovala Plíšková vzpomínky na US Open 2016, na kterém pak ještě v semifinále porazila i úspěšnější ze sester Serenu a postoupila do svého prvního grandslamového finále.

US Open: Kvitová vyřadila v českém derby Kristýnu Plíškovou, Karolína Plíšková odvrátila mečbol Číst článek

Teď je teprve ve třetím kole, po náročném nočním zápase, po kterém pro ní ale může být také podobně těžké usnout.

„Já myslím, že dneska nebudu spát. Ale zítra mám trénink až odpoledne, takže to snad doženu ráno. Teď na spánek nemám vůbec pomyšlení a ještě pár hodin to bude trvat. Normálně s tím nemám problém, ale tohle byla docela síla, takže to bude náročná noc," smála se Plíšková.

Česká tenistka se nyní plánuje dobře připravit na sobotní zápas proti Australance Tomljanovićové. Do třetího kola prošla také Petra Kvitová a o postup do osmifinále zabojuje Barbora Krejčíková, které už na turnaji zbyla jen dvouhra. Na prvním grandslamu po olympijském zlatu, skončila společně s Kateřinou Siniakovou hned v úvodu.