Vydaření první den US Open: postoupily čtyři z pěti Češek, vypadla jen debutantka Bouzková

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Wawrinka (Švýc.) - Dimitrov (8-Bulh.) 6:3, 6:2, 7:5, Isner (11-USA) - Klahn (USA) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, Lorenzi (It.) - Edmund (16-Brit.) 4:6, 6:4, 7:5, 6:1, Sock (18-USA) - Andreozzi (Arg.) 6:0, 7:6 (7:4), 6:2, Kubler (Austr.) - Bautista (19-Šp.) 6:3, 6:3, 6:4, Čorič (20-Chorv.) - Mayer (Něm.) 6:2, 6:2, 5:7, 6:4, Lajovič (Srb.) - Džumhur (24-Bosna) 3:6, 6:1, 6:3, 6:4, Raonic (25-Kan.) - Berlocq (Arg.) 7:6 (7:4), 6:4, 1:6, 6:3, Chačanov (27-Rus.) - Ramos (Šp.) 6:3, 6:2, 6:3, Verdasco (31-Šp.) - F. López (Šp.) 6:2, 7:5, 6:4, Murray (Brit.) - Duckworth (Austr.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3, Sonego (It.) - Müller (Luc.) 7:6 (7:2), 6:7 (9:11), 5:7, 7:6 (8:6), 6:2, Pella (Arg.) - Ruud (Nor.) 6:4, 6:4, 6:1, Simon (Fr.) - Harris (JAR) 6:2, 6:2, 6:3, Jarry (Chile) - Gojowczyk (Něm.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 7:5, Humbert (Fr.) - Altamirano (USA) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3, Basilašvili (Gruz.) - Bedene (Slovin.) 6:2, 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, Chardy (Fr.) - Rubljov (Rus.) 6:2, 4:6, 6:4, 6:1, Seppi (It.) - Querrey (USA) 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 2:1 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Dijasová (Kaz.) 6:4, 7:6 (7:4), Strýcová (23-ČR) - Laová (USA) 6:3, 6:4, Muchová (ČR) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:2, Šafářová (ČR) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:4, Bogdanová (Rum.) - Bouzková (ČR) 6:4, 6:2, Kanepiová (Est.) - Halepová (1-Rum.) 6:2, 6:4, Stephensová (3-USA) - Rodinová (Rus.) 6:1, 7:5, Svitolinová (7-Ukr.) - Vickeryová (USA) 6:3, 1:6, 6:1, Muguruzaová (12-Šp.) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 6:0, Mertensová (15-Belg.) - Naraová (Jap.) 6:2, 6:7 (5:7), 7:5, Bartyová (18-Austr.) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:3, Sevastovová (19-Lot.) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 2:6, 6:3, Petersonová (Švéd.) - Pavljučenkovová (27-Rus.) 1:6, 6:4, 6:3, Wang Čchiang (Čína) - Rybáriková (31-SR) 6:2, 6:2, Teichmannová (Švýc.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:0, Lapková (Běl.) - Bondarenková (Ukr.) 6:3, 6:3, Beguová (Rum.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:3, Kingová (USA) - Vichljancevová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:3, Makarovová (Rus.) - Watsonová (Brit.) 6:1, 3:6, 6:3, Giorgiová (It.) - Osuigweová (USA) 6:4, 6:1, Mariaová (Něm.) - A. Radwaňská (Pol.) 6:3, 6:3.