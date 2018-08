Na US Open se odpočítává čas na podání. ‚Všechno je hrozně hektické,‘ nelíbí se novinka Strýcové

„Hrozný, nemám to ráda. Nevím, přijde mi, že je všechno hrozně hektické,“ povzdechla si Barbora Strýcová, jedna z těch nejzkušenějších tenistek na okruhu.

„Když je 0, tak musíme být v tom pohybu na servisu. A ona několikrát mi řekla, že si teprve začínám nadhazovat. Je to všechno takové rychlé,“ dodává Strýcová.

0, to je stav, kdy už musí tenista podávat. Na začátku je 25 vteřin, které začínají ubíhat krátce po skončení výměny. A vlastně tak trochu záleží na rozhodčím, kdy stopky pustí. Takže, když je třeba před tím dlouhá výměna, měli by to při mačkání stopek zohlednit.

„A taky hrozně záleží na kurtu, na kterém se hraje, protože když se hraje na velkém kurtu, tak lidi tleskají a oni čekají, až se řekne skóre. Na malých kurtech to sviští,“ všímá si rozdílu Barbora Strýcová.

Na větších kurtech je také tabulka s číslicemi zvlášť, kdežto na těch malých je součástí velké základní cedule se jmény tenistů a stavem zápasu. Ale těch 25 vteřin utíká všude stejně. A někdy je dobré vědět, že člověk nemusí tak pospíchat.

„Já si myslím, že je to i dobré, protože někdy mezi míčky hodně spěchám, takže se někdy kouknu a vidím, že mám ještě 19 sekund a že si můžu ještě trochu vydechnout,“ říká Karolína Muchová.

Takže paradoxně může docházet k tomu, že se hra bude zpomalovat, i když měla novinka původně zajistit zrychlení zápasu. Ale to jsou spíš výjimky myslí si Kristýna Plíšková, která si novinku pochvaluje.

„Myslím si, že je to fér pro všechny. Kolikrát si sama říkám, že to některé holky natahují. Nebo třeba Nadal a tak,“ zmínila Kristýna Plíšková Španěla Rafaela Nadala, který patřil k nejznámějším odpůrcům hodin na kurtu. Že si ale s novinkou dokázal poradit, připomíná jeho nedávný titul v kanadském Torontu. On už pod tím vyhrál turnaj, takže se s tím dost dobře vypořádal,“ připomněla Barbora Strýcová.

Novinka začala na turnajích elitního mužského i ženského okruhu fungovat letos v létě na severoamerických betonech, teď na US Open je poprvé v hlavní soutěži grandslamu.