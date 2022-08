Fruhvirtová si na US Open připsala první grandslamovou výhru, Martincová skončila

Sedmnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová postoupila při grandslamovém debutu na US Open do druhého kola. Číňanku Wang Sin-jü zdolala 6:3, 6:4. Rodačka z Prahy, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, narazí v dalším utkání na bývalou světovou jedničku Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Turnaj ve Flushing Meadows skončil pro Terezu Martincovou, která prohrála s Estonkou Kaiou Kanepiovou 6:7, 3:6.

