Federer končí na US Open. V pětisetovém zápase ho porazil Štěpánkův svěřenec Dimitrov

Třetí nasazený Roger Federer prohrál ve čtvrtfinále tenisového US Open v pěti setech s Grigorem Dimitrovem. Bulharský svěřenec Radka Štěpánka porazil dvacetinásobného grandslamového šampiona 3:6, 6:4, 3:6, 6:4 a 6:2 a postoupil do semifinále grandslamu poprvé od Australian Open 2017. Naopak do semifinále ženské dvouhry za necelou hodinu postoupila domácí favoritka Serena Williamsová.

