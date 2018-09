Bitva Federer - Djoković nebude. Světová dvojka vypadla s nenasazeným Australanem

55. hráč světového žebříčku John Millman porazil pětinásobného vítěze US Open Rogera Federera3:6, 7:5, 7:6, 7:6. S napětím očekávaná čtvrtfinálová bitva Federera s bývalou světovou jedničkou Novakem Djokovićem se tak neuskuteční.

Druhý nasazený švýcarský tenista, vítěz dvaceti grandslamových turnajů, sice poměrně snadno získal první set a ve druhém měl dva setboly, ale soupeř je odvrátil a navrch měl i v dramatických koncovkách dalších setů. Federer promarnil setbol i ve třetí sadě, kterou nakonec prohrál v tie-breaku.

Nezvládl pak ani zkrácenou hru ve čtvrtém setu. V ní udělal dvě dvojchyby, celkem si jich připsal deset. V závěrečném tie-breaku prohrával už 1:6, ještě odvrátil dva mečboly, ale víc už toho nestihl. Na US Open prohrál vůbec poprvé s hráčem mimo první padesátku světového žebříčku.

Končí i Šarapovová

Španělka Carla Suárezová oslavila velkolepě své třicetiny. Na grandslamovém US Open porazila Marii Šarapovovou 6:4, 6:3, Rusce uštědřila v New Yorku vůbec první prohru po 22 zápasech pod reflektory a postoupila do čtvrtfinále.

„Jsem nadšená, protože jsem odehrála výborný zápas. A poprvé jsem v sezoně nastoupila ve večerním utkání," řekla Suárezová. Obecenstvo bývalé světové šestce zazpívalo "happy birthday". „Moc děkuju," usmála se Španělka.

Utkání na centrkurtu zvládla výborně, vítězce US Open z roku 2006 Šarapovové vzala šestkrát servis a sama přišla o podání jen třikrát. „Maria je vynikající hráčka, jedna z nejlepších a tahle výhra je pro mě něco mimořádného," řekla Suárezová.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Millman (Austr.) - Federer (2-Švýc.) 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), Del Potro (3-Arg.) - Čorič (20-Chorv.) 6:4, 6:3, 6:1, Djokovič (6-Srb.) - J. Sousa (Portug.) 6:3, 6:4, 6:3, Isner (11-USA) - Raonic (25-Kan.) 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2, Nišikori (21-Jap.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 6:2, 7:5, Čilič (7-Chorv.) - Goffin (10-Belg.) 7:6 (7:6), 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Curenková (Ukr.) - Vondroušová (ČR) 6:7 (3:7), 7:5, 6:2, Stephensová (3-USA) - Mertensová (15-Belg.), Sevastovová (19-Lot.) - Svitolinová (7-Ukr.) 6:3, 1:6, 6:0, Keysová (14-USA) - Cibulková (29-SR) 6:1, 6:3, Ósakaová (20-Jap.) - Sabalenková (26-Běl.) 6:3, 2:6, 6:4, Suárezová (30-Šp.) - Šarapovová (22-Rus.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo:

Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) - Tomljanovicová, Linetteová (Austr./Pol.) 6:4, 6:4, Bartyová, Vandewegheová (13-Austr./USA) - Sestini Hlaváčková, Strýcová (3-ČR) 6:3, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Lehečka (ČR) - Hijikata (Austr.) 7:6 (8:6), 7:5, Nava (USA) - Štyler (ČR) 6:4, 6:4.