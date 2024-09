Dokáže vyhrávat turnaje, i když nemá stoprocentní formu, říká o Sabalenkové expert Wilander

Americká tenistka Jessica Pegulová se večer pokusí získat první grandslamový titul v kariéře. Ve finále US Open se bude moci spolehnout na silnou podporu diváků, ale zároveň vyzve v tuto chvíli asi nejlepší hráčku na tvrdém povrchu, Bělorusku Arynu Sabalenkovou. New York 13:51 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruská tenistka Aryna Sabalenková v semifinále US Open | Foto: Mike Frey | Zdroj: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Sabalenková se na US Open prezentuje extrémně agresivním tenisem. Její forhend létá v průměru rychlostí 129 km/h. Informoval o tom Eurosport. V tomto ohledu nemá Běloruska konkurenci, což se týká jak žen, tak dokonce i mužů.

Na US Open zatím Sabalenková na vrchol nedosáhla. Loni v souboji o titul padla s domácí Gauffovou, předtím dvakrát skončila v semifinále. Neúspěchy minulých let teď prý ale Bělorusku posilují.

„V minulosti jsem tady několikrát dostala za vyučenou. Příležitostí bylo hodně, ale z různých důvodů jsem je nevyužila. Nebyla jsem pořádně připravená, nezvládla jsem udržet emoce na uzdě nebo jsem podlehla atmosféře, kterou tady vytváří publikum. Ale o to větší mám motivaci se do New Yorku vracet, trénovat tvrději a doufat, že tu krásnou trofej jednou nad hlavu zvednu,“ vyprávěla po semifinálové výhře nad domácí Emmou Navarrovou Sabalenková.

Teď je Běloruska znovu blízko newyorské trofeji. V duelu s další Američankou Pegulovou, mimochodem přemožitelkou Karolíny Muchové, bude navíc favoritkou.

„Na tvrdém povrchu není moc hráček, které by Sabalenková nedokázala porazit. A s každým dalším jejím vítězstvím to budou mít soupeřky těžší a těžší. Navíc Aryna dokáže vyhrávat turnaje, i když nemá stoprocentní formu. To z ní na US Open dělá velkou favoritku. A takovou situaci jsme na ženském okruhu dlouho neměli,“ řekl tenisový expert a sedminásobný grandslamový šampion Mats Wilander pro stanici Eurosport ještě před startem US Open.

A ukazuje se, že Švéd je docela dobrým prorokem. Jestli Běloruska Sabalenková svojí newyorskou jízdu dotáhne do vítězného konce budeme vědět dnes okolo půlnoci.