Muchová vyhraný první set v postup neproměnila. Finále US Open si zahraje Pegulaová se Sabalenkovou

Tenistka Karolína Muchová ani na druhý pokus do finále US Open nepostoupila. Turnajové šestce Američance Jessice Pegulaové podlehla na betonovém dvorci Arthura Ashe v New Yorku 6:1, 4:6, 2:6 a dohrála stejně jako vloni v semifinále. Pegulaová se o první grandslamový titul utká v sobotu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, která porazila jinou Američanku Emmu Navarrovou 6:3, 7:6. New York 6:46 6. 9. 2024 (Aktualizováno: 7:07 6. 9. 2024)

Osmadvacetiletá Muchová, která nehrála od loňského září do letošního června kvůli zraněnému zápěstí, nedotáhla v utkání Pegulaovou nadějně rozehraný vývoj, kdy získala první set a v tom druhém vedla 2:0. Podruhé za sebou prohrála v semifinále US Open s domácí Američankou, vloni nestačila na pozdější šampionku Cori Gauffovou.

„Byl to velmi těžký zápas. Přišlo mi, že jsem začala hodně dobře, všechno jsem trefovala do kurtu, kdežto ona byla nervózní. Šlo to lehce, ale věděla jsem, že to tak nebude pořád, proto jsem se snažila pořád hýbat a držet tempo. Pak jsem zkazila volej při brejkbolu na 3:0 a utkání se změnilo. Pegulaová začala hrát velmi solidně, já něco zkazila a zápas se otočil. Neudělala už pak moc chyb a hrála skvěle,“ řekla na tiskové konferenci Muchová.

Tenistka I. ČLTK Praha Muchová prohrála s Pegulaovou i druhý vzájemný duel. Před třemi týdny na ni nestačila na turnaji v Cincinnati. Sice zahrála 34 vítězných míčů, doplatila ale na 40 nevynucených chyb. Nevyužila tak šanci dostat se do druhého grandslamového finále v kariéře a prvního od loňského Roland Garros.

Poslední českou finalistkou na US Open tak zůstává Karolína Plíšková. Ta bojovala o titul ve Flushing Meadows v roce 2016. Z českých tenistek vyhrála turnaj jen Hana Mandlíková v roce 1985.

Muchová zahájila utkání před zraky Martiny Navrátilové nebo Billie Jean Kingové sebejistě. Ve třetí hře odvrátila tři brejkboly a od stavu 2:1 povolila soupeřce už jen čtyři fiftýny. Získala zbývající čtyři hry po sobě a první set získala za 28 minut.

Také druhý set měla Muchová dobře rozehraný, díky brzkému brejku vedla 2:0. Pegulaová ale reagovala a čtyřmi hrami po sobě vývoj otočila. Česká tenistka srovnala, za stavu 4:5 ale čelila dvěma setbolům. První odvrátila, na druhý však udělala dvojchybu a Američanka vyrovnala. Muchová ztratila set poprvé na turnaji.

Every round of this tournament it seems Karolina Muchova has had a ridiculous highlight! pic.twitter.com/3cjYD5TYcC — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2024

Před začátkem třetí sady opustila česká hráčka na chvíli kurt, úvod jí ale nevyšel. Pegulaová získala hned ve druhé hře brejk a utekla do vedení 3:0. Muchová se nevzdala a později dostala Američanku do několika těžkých situací, ta však všechny tři další brejkboly odvrátila. V osmém gamu si navíc za stavu 5:2 vypracovala vedení 40:0 a Muchová poslala na druhý mečbol míček do autu.

Šestadvacetiletá Sabalenková porazila turnajovou třináctku Navarrovou za hodinu a půl. Dvojnásobná vítězka Australian Open usiluje v New Yorku o třetí grandslamový titul a premiérový z US Open. Vloni nestačila ve finále na Gauffovou.

Sabalenková porazila Navarrovou podruhé ze tří vzájemných zápasů a navázala proti ní na letošní triumf z Roland Garros. Rodačku z New Yorku, která se do grandslamového semifinále dostala poprvé v kariéře, předčila v počtu vítězných míčů 34:13. Bělorusku nemuselo mrzet ani 34 nevynucených chyb. Do finále grandslamu se dostala počtvrté v kariéře.

Druhá hráčka světa Sabalenková získala první set díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě sice zápas za stavu 5:4 nedopodávala, ve zkrácené hře ale získala od stavu 2:2 zbývajících pět míčků po sobě a utkání zakončila razantní smečí u sítě.

„Teď mi tu aplaudujete, ale to už je trochu pozdě,“ řekla s úsměvem Sabalenková směrem k fanouškům, kteří během zápasu podporovali její soupeřku. „Měla jsem až husí kůži, byla tu neuvěřitelná atmosféra. Emma hrála skvěle a jsem opravdu šťastná, že jsem tímhle těžkým semifinále prošla,“ doplnila Sabalenková.

Na finále bude nachystaná. „Jsem připravená, ať budu hrát proti komukoliv. Z lekce, kterou jsem tu dostala minulý rok, jsem se poučila. Doufám, že to zvládnu o trochu lépe než vloni,“ uvedla Sabalenková.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů): Ženy: Dvouhra - semifinále: Sabalenková (2-Běl.) - Navarrová (13-USA) 6:3, 7:6 (7:2). Pegulaová (6-USA) - Muchová (ČR) 1:6, 6:4, 6:2.