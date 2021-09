Djoković má na dosah sezonní grandslam. Na US Open udolal Zvereva a zahraje si o titul

Tenista Novak Djoković si zahraje na US Open finále. V semifinále vyřadil čtyřiatřicetiletý Srb německého soupeře Alexandra Zvereva po setech 4:6, 6:2, 6:4, 4:6 a 6:2, a vrátil mu tak porážku z letošních olympijských her. O čtvrtý titul z US Open a zároveň o 21 grandslamový triumf celkově, který by z něj udělal co do počtu titulů nejúspěšnějšího tenistu historie, si zahraje ve finále proti světové dvojce Rusovi Daniilu Medveděvovi. New York 7:41 11. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novak Djoković si zahraje o 21. grandslamový titul. | Foto: Robert Deutsch | Zdroj: Reuters

Djoković chtěl Zverevovi oplatit porážku z letošní olympiády, kde ho Němec připravil v semifinále o šanci zahrát si o vytoužené zlato. Nakonec zklamaný Djoković nedosáhl v Tokiu ani na bronz.

A i tentokrát to byl Zverev, kdo zpočátku tahal za delší konec. Za stavu 4:4 v prvním setu totiž získal dva důležité brejkboly a díky Djokovićově dvojchybě v nejméně vhodnou chvíli také hned ten první využil a šel podávat na vítězství v prvním setu. To se mu také podařilo, a tak získal první sadu v poměru 6:4.

Druhý set ale začala výborně světová jednička. Díky prolomenému servisu soupeře brzy vedl Djoković 3:0 a celou sadu ovládl nakonec 6:2. Bylo to teprve podruhé na celém turnaji, co Zverev ztratil set. Třetí dějství pak strhl Djoković na svou stranu za stavu 5:4, když vzal soupeři servis ve chvíli, kdy už na to Zverev nemohl reagovat.

Zverev pak ale ještě zabojoval a ve čtvrtém setu odvrátil konec zápasu, když při Djokovićově podání vybojoval dva brejbkoly a ten druhý využil prudkým úderem po pravé čáře. Celou sadu pak vyhrál 6:4 a muselo se rozhodnout v pátém setu.

Ten se už ale proměnil v celkem jasnou záležitost, když Djoković brzy vedl už 5:0. Zverev se pak sice zvedl a dvěma získanými gemy v řadě koncovku zápasu trochu zdramatizoval, nakonec ale Djoković získal poslední set poměrem 6:2.

Zverev tak na US Open nezopakoval loňskou finálovou účast. Místo něj si o titul zahraje Djoković, který bude útočit na sezonní grandslam, tedy o vítězství na všech grandslamových turnajích v jedné sezoně - na Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu to už letos dokázal. V historii to zatím zvládli jen Američan Don Budge v roce 1938 a Australan Rod Laver v letech 1962 a 1969.

Triumf na US Open by pro něj byl navíc už 21. titulem z grandslamu, čímž by se stal nejúspěšnějším tenistou grandslamové historie. Zabránit mu v tom se pokusí světová dvojka Rus Daniil Medveděv.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Zverev (4-Něm.) 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.