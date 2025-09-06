Sinner si zahraje finále na čtvrtém grandslamu sezony. V cestě za titulem na US Open mu stojí Alcaraz

Obhájce titulu Jannik Sinner vyzve ve finále tenisového US Open Carlose Alcaraze. Italský favorit porazil Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 a se španělským rivalem se utká již ve třetím grandslamovém finále za sebou. Během jediné sezony se dva stejní hráči potkají ve třech velkých bitvách o trofej poprvé v open éře.

Jannik Sinner se probojoval na US Open do finále, v roce 2025 tak hrál zápas o titul na každém grandslamovém turnaji

Čtyřiadvacetiletý Sinner se probojoval do finále i na čtvrtém letošním turnaji „velké čtyřky“. Ovládl Australian Open, po výhře nad Alcarazem Wimbledon a naopak na antuce v Paříži se radoval po maratonském souboji dvou nejlepších tenistů současnosti o dva roky mladší Španěl.

Ten v pátek v New Yorku zdolal Novaka Djokoviče ve třech setech a připravil ho o šanci na zisk rekordního 25. titulu z grandslamů. Před nedělním dalším finále vede Alcaraz vzájemnou bilanci se Sinnerem 9:5, navíc vyhrál poslední tři duely na tvrdém povrchu. Ve hře bude o pozice jedničky.

„Úžasná sezona. Grandslamy jsou pro nás nejdůležitější turnaje a já jsem znovu v dalším finále. Lepší už to být nemůže,“ řekl Sinner. V jedné sezoně se dostal do všech čtyř bojů o titul na grandslamech jako čtvrtý v open éře počítané od roku 1968 po Djokovičovi, Rogeru Federerovi a Rodu Laverovi.

„Naše rivalita s Carlosem začala právě tady a od té doby jsme se posunuli dál. Letos jsme toho odehráli dost, takže se známe opravdu dobře,“ dodal Sinner.

Nekomprosmisní Alcaraz

Španěl Alcaraz porazil v semifinále US Open 6:4, 7:6, 6:2 Srba Novaka Djokoviče. Osmatřicetiletý Srb se tak ani ve Flushing Meadows nedočkal šance na zisk rekordního 25. grandslamového titulu. Na všech čtyřech největších turnajích se letos probojoval do semifinále, ale pokaždé vypadl po třísetových porážkách.

O šestnáct let mladší Alcaraz neztratil na US Open ještě ani sadu a Djokoviče zdolal za dvě hodiny a 23 minut. První set získal Španěl díky brejku hned v úvodním gamu. Ve druhé sadě sice hrající legendě Djokovičovi vyšel začátek a ujal se vedení 3:0, ale Alcaraz srovnal a sadu vyhrál 7:4 v tie-breaku. Třetí set už byl v jasné režii výrazně mladšího hráče.

Alcaraz postoupil do svého třetího letošního finále po Roland Garros, kde porazil Sinnera, a Wimbledonu, kde mu jeho italský rival porážku oplatil. Ve sbírce má dosud pět grandslamových titulů. Nedělní finále začne ve 20:00 SELČ.

