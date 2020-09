VIDEO: ‚Pro úspěch všechno.‘ Williamsová si zahrála i slabší levou rukou, i tak je opět v semifinále US Open

Od roku 2008 se s tím dalo počítat. Když už Serena Williamsová nastoupila do US Open, dostala se pokaždé minimálně do semifinále. Teď to dokázala už po jedenácté za sebou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Jaroslava Plašila o postupu Sereny Williamsové do semifinále US Open

Ale k této tradici přidala slavná Američanka při vítězném utkání s Cvetanou Pironkovovou i leccos výjimečného. Třeba, když si při jedné výměně v nouzi přendala raketu z pravé ruky do levé, kterou také míček dostala přes síť.

„Nevím, občas jsem hrála levou na tréninku, ale ne nějak cíleně. Rozhodně ne tak, že bych to trénovala, kvůli tomu, že bych to pak mohla v zápase udělat. Když jste v takové situaci, bojujete ve čtvrtfinále grandslamu, tak zkoušíte pro úspěch udělat všechno možné, ať už pravou nebo levou,“ podotkla po utkání Williamsová.

Při podání držela Serena Williamsová raketu výhradně v pravé ruce, a nastřílela 20 es, v zápase nejvíc za posledních osm let.

„Nevěděla jsem to, že jsem trefila 20 es, dokud mi to neřekl trenér. U mě je to ale o tom, že já potřebuji dobře servírovat celý turnaj. Minulý rok jsem byla frustrovaná, protože mi ve finále nešlo podávat. Tak doufám, že teď bude můj servis trochu konzistentnější,“ vyprávěla Serena Williamsová, která hrát o postup do finále v noci na pátek.

Výhoda nad soupeřkou

A oproti své soupeřce bude mít díky rozdílnému čtvrtfinálovému programu zhruba o sedm hodin víc času na odpočinek.

V semifinále americkou favoritku čeká někdejší světová jednička Viktorie Azarenková, která při postupu deklasovala Belgičanku Elise Mertensovou 6:1, 6:0.

Jednatřicetiletá Azarenková je v grandslamovém semifinále poprvé od roku 2013. Na tehdejším US Open se dostala až do finále, kde prohrála právě se Serenou Williamsovou, s níž má celkově negativní bilanci 4:18.

Přesto si Běloruska utkání s Williamsovou pochvaluje. „Miluji hrát proti Sereně kdekoli. Vždycky to byly velké zápasy. Je to jedna z tenistek, které mě posouvá za hranu, dělá ze mě lepší hráčku. Neexistuje nikdo tak psychicky silný jako Serena. Proto ty výzvy miluju,“ řekla Azarenková.